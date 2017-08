Emmingen-Liptingen Ein Unternehmer schafft Freiräume

Der Gründer und Inhaber des Unternehmens MDS Raumsysteme in Welschingen will mit seinen Produkten Freiräume für seine Kunden und seiner eigenen Belegschaft schaffen und gleichzeitig für ihr Wohlergehen sorgen

Dirk Solbach ist Inhaber von MDS Raumsysteme in Welschingen. Die Firma wurde wiederholt mit dem Deutschen Innovationspreis ausgezeichnet. Das Unternehmen stellt sich am 15. September bei einem Tag der offenen Türen vor. Wir sprachen mit Dirk Solbach.









Herr Solbach, wie bewerten Sie Ihre Arbeit als Unternehmer?





Einmal, ich bin gerne Unternehmer und überzeugt, auch ein guter zu sein und das Unternehmen auf dem richtigen Weg zu haben. Wir sind schon anders. Ich schiele mit meiner Belegschaft nicht nur aufs Geld. Geld spielt schon auch eine große Rolle, schließlich leben derzeit über 80 Menschen mit ihren Familien von dem, was wir erwirtschaften. Aber wir wollen, und das betone ich, alle miteinander auch ein nachhaltiges Unternehmen sein. Dabei stehen nicht nur die Kunden und Partner im Mittelpunkt, sondern auch die Belegschaft, die Umwelt, die Natur, der Ort und die Familien meiner Mitarbeiter.





Wie umschreiben Sie die Philosophie des Unternehmens?





Stark verkürzt aber verständlich: Besser arbeiten und leben. Dafür wollen wir Freiräume schaffen. Zum Beispiel in der Produktion muss der Mitarbeiter immer wieder Zeit zum Atmen haben, etwas zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen. Für uns sind Qualität und Zuverlässigkeit wichtige Grundvoraussetzungen. Deshalb haben wir ein Qualitäts- und ein Gesundheitsmanagement eingeführt und leben diese auch aktiv. Der Mensch und sein Schaffen, aber auch sein Wohlergehen und seine Gesundheit stehen gleichrangig im Fokus unserer Arbeit und unseres Handelns.





Wie zeigt sich das bei der Arbeit und der Freizeit?





Im Rahmen des Gesundheitsmanagements haben wir eine Mitarbeiter-Lounge mit Mittagessen, Getränken und Imbisse, Ruhe- und Beschäftigungsräume, sowie einen Raum für Massage und Gesundheitserziehung. Wir machen Fort- und Ausbildungsangebote für die Arbeit und die Gesundheit wie kostenloses Fitness im Studio. Alles als gemeinsame Unternehmen, Ertüchtigung oder einfach zum Spaß. Außerdem haben wir nun das iHome-Projekt ins Leben gerufen, das für junge Familien bezahlbaren Wohnraum bietet.





Wie kamen Sie zum Unternehmen und zu diesem Projekt?





Die beiden Dinge liegen eng beieinander. Sie haben einmal mit meinen Erfahrungen bei der Arbeit meines Vaters zu tun und ebenso mit meinen eigenen. Mein Vater musste jahrelang Dampf und Qual beim Schweißen in seinem Beruf erleben und starb früh an Krebs. Außerdem habe ich ihn in meiner Kindheit lange nicht als Vater erleben können, da er sein Haus mit eigenen Händen aufbaute. Aus dem Ansinnen, den Hallenmeistern ein angenehmeres und gesünderes Klima zu schaffen, sie zu schützen, entstand meine Grundidee, Kabinen, also Freiräume, für Meister in großen Hallen zu entwerfen. Und meine harten Erfahrungen beim eigenen Hausbau für meine Familie: Am Ende standen Ehetrennung, ein Burnout und Therapie. Das führte zum Modulhaus, günstig für junge Familien, ohne Stress aufstellbar und bei Bedarf erweiterungsfähig.





Und wie wurden Sie zum Unternehmer?





Angefangen hat alles mit meiner Ausbildung zum passenden Handwerker, einem Studium und persönlicher Weiterbildung. Ich hatte Beziehungen nach Engen, wo im Betrieb Weitershagen die ersten Container entstanden und ihre Käufer fanden. Als die Nachfrage stieg und bestimmte Qualität verlangt wurde, habe ich zusammen mit einem Freund die leerstehende Halle in Welschingen gemietet und dort selber produziert. Mit Erfolg, aber auch einem Durchhänger. Zusammen mit meinem Freund und seiner Unterstützung sowie unserer damaligen Stammbelegschaft haben wir uns durch die Wirtschaftskrise gequält, ohne Entlassung, aber mit viel Geduld und großem Vertrauen. Wir haben den Mut nicht verloren und Glück gehabt. Es ging wieder aufwärts und heute können wir uns vor Aufträgen kaum retten. Meinen treuen Gefährten möchte ich deshalb jetzt etwas wiedergeben.





Hat die Tatsache, dass sich im Betrieb alle, auch Sie und der Auszubildende duzen, dazu beigetragen? Leidet darunter unter anderem nicht die Autorität?





Nein, im Gegenteil, das schweißt zusammen und hat sicherlich auch in den schwierigen Zeiten geholfen.





Wie geht es mit dem Unternehmen weiter und welche Visionen haben Sie noch?





Wir bleiben auf jeden Fall in Welschingen, wollen expandieren und nachhaltig für die Gemeinschaft der Gewerbetreibenden und unsere Belegschaft wirken. Dazu planen wir auf einem erworbenen Grundstück mit 20 Hektar ein System unserer Region mit Natur, Gewerbe, Viehhaltung, Energiegewinnung und Wohnen entstehen zu lassen, in dem die Menschen Vielfalt und Nachhaltigkeit hautnah erfahren und erleben können. Das sind wir der Region schuldig. Außerdem soll dieses Schaugelände die Infrastruktur Engens erweitern. Und wir wollen mit der besonderen Vielfalt auch locken und somit gute, kreative und engagierte Fachkräfte nach Engen und in unser Unternehmen bekommen.





Fragen: Jürgen Waschkowitz

Der Unternehmer und seine Firma

MDS Raumsysteme ist der innovative Hersteller von flexiblen Raum- und Trennwandsystemen für den Produktions-, Lager- und Bürobereich. Die Firma hat sich seit der Gründung im Jahre 1998 in Engen in kurzer Zeit zu einem der führenden Anbieter in Zentraleuropa für flexible Raum- und Trennwandsysteme entwickelt. Im Werk in Welschingen fertigen 80 qualifizierte Mitarbeiter Hallen- und Meisterbüros, Trennwandsysteme, Bürocontainer und Stahlbaubühnen in höchster Qualität. MDS versteht sich nicht nur als Hersteller, sondern als professioneller Partner für die Planung, Konstruktion und fachgerechte Montage von Gesamtprojekten. Diese reichen vom kleinen Einzelbüro bis zum Großprojekt, inklusive einem umfangreichen Zubehör. Neuestes Produkt ist das Modulhaus iHome, aus fertigen Teilen vorproduziert, mit allen notwendigen Bestandteilen eingerichtet. Es wird am Bauplatz aufgestellt und fertig montiert. Es ist flexibel, kann erweitert oder verkleinert und sogar bei Ortswechsel mitgenommen werden. (jw)