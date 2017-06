Eigeltingen Zeit zu Feiern: Eigeltinger Dorffest am 24. und 25. Juni

Zu dem Anlass präsentieren sich Vereine und Gewerbe. Letzteres hat bei der Tischmesse Gelegenheiten, seine Bandbreite zu zeigen. Als Neuerung stehen in diesem Jahr am Sonntag Hubschrauber-Rundflüge auf dem Programm

Eigeltingen – Der Zusammenhalt unter Eigeltingern und unter den Bewohnern der Ortsteile gilt als besonders eng und herzlich. Das werden Vereine und Gemeinde beim Eigeltinger Dorffest am 24. und 25. Juni unter Beweis stellen. Die Vereine leben getreu dem Motto "Wir sind Eigeltingen" vor, wie man gemeinsam feiert, da ist sich Bürgermeister Alois Fritschi ganz sicher: "Die Vereine freuen sich schon heute auf ein tolles Fest mit vielen Gästen und laden deshalb die Bevölkerung herzlich ein." Veranstaltet wird das Dorffest auf dem Platz beim Schulareal "Im Breitle". Die beliebte Tischmesse der Eigeltinger Gewerbetreibenden findet am Sonntag wieder in der und um die Krebsbachhalle statt.

Am Samstag, 24. Juni, wird um 18 Uhr das Dorffest traditionell durch Böllerschüsse auf der Bühne auf dem Festplatz gestartet. Der Musikverein Eigeltingen umrahmt die Begrüßung musikalisch. Nach den Begrüßungsworten von Bürgermeister Fritschi starten die Vereine mit dem Festbetrieb. "Zwölf Vereine haben für die Festgäste ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das für alle gleichermaßen attraktiv ist", erklärt Christina Klaus, bei der im Rathaus die Fäden zusammenlaufen. "Dazu gehören sowohl schmackhafte kulinarische Angebote, Ausstellungen, Spielangebote für Kinder aller Altersgruppen, ein kleiner Kinderflohmarkt, tolle Musik und unterhaltsame Vorführungen und noch viele weitere Überraschungen", führt sie aus.

Nach dem Musikverein sorgen die Froschenkapelle Radolfzell und die Mühlengeischter für die musikalische Unterhaltung am Samstag. Die mehr als 25 Mitglieder der Froschenkapelle sind Vollblut-Musiker, die wissen, wie man für gute Laune beim Publikum und mitreißende Partystimmung sorgt. "Nach eigenem Verständnis spielt die Froschenkapelle "schunkelnde Rockmusik, bläst ihren Fans mit einem Schlager auch gerne mal den Marsch und ist gleichzeitig eine durch einen Rapper infiltrierte poppende Heavy-Metal-Kapelle, die nach einem bayrischen Techno auch böhmische Träume wahr werden lässt", erklärt Christina Klaus. Zu der heimischen Guggenmusik Mühlengeischter müsse man nichts erklären, sie sei auch weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt.

Bei der Tischmesse am Dorffest-Sonntag, 25. Juni, stellen mehr als 25 einheimische Gewerbebetriebe aus der Gesamtgemeinde Eigeltingen sich und ihr Leistungsangebot um die Krebsbachhalle vor. Der Bürgermeister eröffnet die Messe um 11 Uhr. Die Messe ist sowohl Treffpunkt für die örtliche Unternehmer, als auch für die Einwohner und Besucher aus den umliegenden Ortschaften. "Besuchen Sie die Tischmesse und sehen Sie selbst, was das Eigeltinger Gewerbe alles bietet. Sie werden begeistert sein, wie vielfältig das Gewerbe in unserer Gemeinde ist", lädt Alois Fritschi ein.

Ihm liegt auch die kleine, aber feine Oldtimerausstellung mit Traktoren, Autos sowie Motorrädern besonders am Herzen. Er werde hier sicher mit seinen Söhnen zu finden sein. Am Sonntag bieten die Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr und der Kindergarten für die jüngsten Besucher ein interessantes Programm. Fahrzeugvorstellungen sowie viele Spielangebote werden durch einen kleinen Kinderflohmarkt und Karussellfahrten abgerundet. "Als neue Attraktion am Sonntag können Sie mit einem Hubschrauber in die Luft gehen und Eigeltingen und den Hegau aus einer ganz neuen Perspektive erkunden", streicht der Bürgermeister heraus. HTC Helicopter starte mit einem Hubschrauber auf dem nebenliegenden Sportplatz und freue sich auf viele Mitflieger.

Zum Programm