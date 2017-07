Eigeltingen Wo die Bierkiste Hauptgewinn ist: Viel Spaß und Unterhaltung beim Zäpflecup in Heudorf

Wo die Bierkiste Hauptgewinn ist: Viel Spaß und Unterhaltung beim Zäpflecup in Heudorf

Der SV Heudorf-Raithaslach-Rorgenwies richtete das beliebte Grümpelturnier aus. 15 aktive und elf passive Mannschaften nahmen teil sowie drei Damenmannschaften

Eigeltingen-Heudorf – Seit fast 40 Jahren wird in Heudorf ein Grümpelturnier ausgerichtet. Natürlich veränderten sich die Teilnehmer im Lauf der Zeit, doch erfreute sich der Zäpflecup, wie er seit fünfzehn Jahren heißt, auch in diesem Jahr großer Beliebtheit. Auffallend war der geringere Altersdurchschnitt im diesem Jahr. Für die Mitglieder des ausrichtenden Sportverein Heudorf-Raithaslach-Rorgenwies besonders erfreulich war, dass die Teilnehmer und Zuschauer die Veranstaltung für viele Stunden besuchten.

15 aktive Mannschaften, elf passive Mannschaften und drei Damenmannschaften lieferten sich spannende Wettkämpfe. Die guten Tipps kamen manchmal auch von den Mitspielern: "Bolz drauf, passiert doch eh nichts." Die Schiedsrichter hatten das Geschehen im Griff. Die Mitglieder vom Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes Liptingen hatten nur wenig zu tun. So galt es, einen Wespenstich und wenige Prellungen zu versorgen.

"Alle Mannschaften, die sich angemeldet hatten, sind auch gekommen", freute sich der Vorsitzende des SV Heudorf-Raithaslach-Rorgenwies, Manuel Ramsperger. Die Mitglieder des Sportvereins hatten den Platz so vorbereitet, dass auch die kurzen Regenschauer die Spielqualität nicht beeinträchtigten. "Für uns ist der Zäpflecup eine wichtige Einnahmequelle", dankte Ramsperger bei der Siegerehrung allen Besuchern.

Bei den Mannschaften mit Aktiven gewann AS Koma vor dem Kegelclub Homberg und Juventus Deus. "Die jungen Zärtlichen" eroberten den letzten Tabellenplatz. Bei den Mannschaften mit nicht aktiv spielenden Fußballern lag der Freundeskreis vor RB Sonntagskickers und den Mad Soccers. Bei den Damen erzählten schließlich die Teamnamen kleine Geschichten auf den Podesten für die ersten drei Plätze. Der "FC Gut im Schuss" gewann gegen "Hau danäbe", "Was cooles" hatte keine Chance. Ein Wochenende voller Spaß regte die Spieler an, noch lang nach der Siegerehrung zu feiern.

