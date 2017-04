Stockach Wildunfall am frühen Morgen

Auf der Landesstraße zwischen Aach und Eigeltingen ist ein Reh in ein Auto gelaufen. Das Tier starb, am Auto gab es Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 5.40 Uhr auf der Landesstraße 194 zwischen Aach und Eigeltingen, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach war um diese Zeit ein 60 Jahre alter Autofahrer von Aach in Richtung Eigeltingen dort unterwegs. In einem Waldstück überquerte dann ein Reh die Fahrbahn. Das Auto erfasste das Tier, das Reh starb bei dem Zusammenprall. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei mit etwa 2000 Euro.