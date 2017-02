Eigeltingen Westernsaloon in der Krebsbachhalle

Die Narrenzunft Krebsbachüutzer schafft für den bunten Abend ein grandioses Bühnenbild und holt den Wilden Westen nach Eigeltingen.

Beeindruckend waren beim bunten Abend in Eigeltingen nicht nur das Programm und die Akteure. Beeindruckend war auch das Bühnenbild. Die Krebsbachputzer haben eine Westernstadt in die Krebsbachhalle gebaut. Die Kulisse war nicht etwa aus Pappe, sondern aus echtem Holz. Durch sie zog sich der Wilde Westen als Thema des Abends und der Eigeltinger Fasnacht.

Die Moderation von Katharina Hübner und Sandra Winter verband die vielen Programmpunkte. Die Moderatorinnen begeisterten als Cowgirls, Indianerinnen, Feuerwehrfrauen, im Fitnessstudio und in der Flirtschule. Bei "Eigeltingen sucht den Superstar" nahmen sie sich noch Gerd Truckenbrod sowie Achim und Norbert Winter an die Seite. Dabei glänzten sie sowohl mit Humor, Mimik, Kostümen und einem kritischen Blick auf sich selbst, die Männer und die Welt im Allgemeinen. Ihre Auftritte bestachen zudem durch ein hohes Maß an Improvisationsfähigkeit. So machte Kathi Hübner einfach ein paar Purzelbäume mehr, bis die Sandra Winter endlich umgezogen war.

Gleich zu Beginn verzauberte der Charme und die Akrobatik der Mädchen aus Musik- und Narrenverein, die als Cowgirls schwungvoll die Bühne eroberten. Etwas ganz Besonderes war der Tanz des Landsturms mit den Marketenderinnen. Die entführten mit ihren Lassos in eine andere Welt. Bürgermeister-Stellvertreterin Katja Hertell staunte: "Das war wie in einer Traumwelt!" Wie immer ein echter Hingucker waren die Zimmerleute als Cowboys. Traditionell bildete der Tanz des Narrenrats in fulminanten Kostümen den Schlusspunkt des Abends.

Auch die Krebsbachputzer bewiesen nach ihrem Sketch tänzerisches Können. In diesem verglichen sie, wie der Wilde Westen früher und heute aussah. Und mancher kriegerische Akt wurde kurzerhand anhand des Tabellenstand des Regionalfußballs erklärt. Gute Tradition ist inzwischen der Auftritt der Feuerwehr. Die Männer und Frauen tanzten in diesem Jahr nicht, sie zeigten die Tücken vom Ausrücken aus dem Feuerwehrhaus über die Fahrt zum Einsatz bis zur Koordination vor Ort mit humorvollem Blick. Wichtiger Gestalter des Abends waren auch die Mitglieder des Musikvereins. Sie gaben nicht nur beim Ein- und Auszug der Narren den Ton an. Sie sorgten ebenso für den Tusch an passender Stelle und spielten in der Pause.

Das Moderatorenduo brachte die Narreneltern Hermann Klaus und Andrea Oexle dazu, zu singen, wie sie sich kennengelernt haben und wie der närrische Alltag bei ihnen aussieht. Auch brachten sie in ihrem etwas anderen Blick auf das Dorfgeschehen die Akteure nicht nur dazu auf die Bühne zu kommen, sondern dort auch gleich mit ihnen die Friedenspfeife zu rauchen. Dabei warfen sie einen Blick auf den Narrenbolizei: "Der läuft jeden Umzug vorne mit – des hält fit!" Sie verrieten aber auch, dass es Hunde gibt, die den Fernseher selbst einschalten, bis Herrchen und Frauchen wieder nach Hause kommen. Ebenso gab es automobile Tipps: Nach einen Besuch in der Lochmühle kann Flüssigkeit unter dem Auto auch von "mitgebrachten" Hasen stammen und nicht nur von Leitungen aus dem Auto.

Die Akteure

Musikalische Begleitung: Musikverein, acht Mädchen aus Musik- und Narrenverein tanzten, zwölf Krebsbachputzer bewiesen sich bei Sketch und Tanz, elf Landstürmer bewirteten und schwangen das Lasso, zehn Zimmermänner wirbelten als Cowboys über die Bühne, sechs Feuerwehrleute gaben Einblicke, acht Narrenräte mit Häuptling Hermann Klaus tanzten. Bühnenbild: Achim und Norbert Winter, Gerd Truckenbrod und Rene Gallinat. Frisuren und Make-up lagen in den Händen von Tina Thum mit Team. Für den Ablauf auf der Bühne sorgten Markus Rauch und David Barke. Der gute Ton lag in den Händen von Andreas Bihler.

