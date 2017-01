Eigeltingen-Honstetten Viel zu tun für die Talgeister: Burgnarrenzunft feiert Jubiläum

Die Burgnarrenzunft begeht in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. 20 Zünfte sind beim Nacht- und Jubiläumsumzug dabei.

40 Jahre sind seit der Gründung der Burgnarrenzunft Wasserburger Talgeister am 6. März 1977 vergangen. Dass wird in Honstetten vom 17. bis 19. Februar mit einem Festwochenende zum 40-jährigen Bestehen gefeiert. Voller Vorfreude erwarten die Talgeister viele Gäste aus nah und fern.

Los geht es am Freitag, 17. Februar, mit dem Brauchtumsabend mit Eröffnungsparty ab 20 Uhr in der Festhalle im Gewerbegebiet. Dort sorgen verschiedene Aufführungen, die Guggenmusik Schtägge Näschter Honstetten sowie Showtänze mit den Swamp Hoppers Sauldorf und Ros' Angels Singen für die richtige Stimmung. Es schließt sich eine große Party mit DJ Mike, mehreren Guggenmusiken und Barbetrieb an. Weiter geht es am Samstag, 18. Februar, um 15 Uhr mit dem Narrenbaumstellen durch die Holzer Reute. Um 19 Uhr trifft man sich zum rund zwei Kilometer langen Nachtumzug mit 21 Gruppierungen, dem sich närrisches Treiben in der Festhalle und den Besenwirtschaften anschließt. Zudem gibt es Brauchtums- und musikalische Aufführungen an speziellen Plätzen der Festmeile.

Der Sonntag, 19. Februar, beginnt um 9.30 Uhr mit der Narrenmesse in der Pfarrkirche Honstetten. Danach trifft man sich um 10.30 Uhr im alten Rathaus zum Zunftmeisterempfang und Frühschoppen mit dem Musikverein Liptingen. Der rund zwei Kilometer lange Jubiläumsumzug mit 20 teilnehmenden Zünften beginnt um 13.30 Uhr. Es folgt närrisches Treiben in der Festhalle und den sieben Besenwirtschaften.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Im Großen und Ganzen besteht der Kern des Orga-Teams aus dem Vorstand der Zunft. Dessen Mitglieder sind: Bernhard Bach (Zunftmeister und 1. Vorsitzender), Conny Braun-Kähler (2. Vorsitzende), Kristina Braun (Kassiererin), Tamara Braun (Schriftführerin), Miriam Jäger, Imke Neumeyer, Bernd Hirt, Josef Leiber (alle Beisitzer) und Andreas Bräuer (Schirrmeister). „Jedoch haben wir eine kleine Orga-Gruppe zu bestimmten Aufgaben gebildet, sodass viele Mitglieder der Zunft direkt in die Orga eingebunden sind“, erläutert Tamara Braun. Bereits im Oktober wurde die Tudoburghalle zur Nähstube und Stoffstreifen wurden zu kilometerlangen Narrenbändeln aneinandergenäht. Noch im alten Jahr wurden die Stangen gesetzt, damit bald die bunten Narrenbändel daran aufgehängt werden können.

„Honstetten, die älteste Gemeinde Badens, ist heute ein Ortsteil der Gemeinde Eigeltingen und die Heimat der Wasserburger Talgeister“, erklärt sie unter Hinweis darauf, dass es Hinweise für eine erste urkundliche Erwähnung im Jahr 700 n. chr. gibt. Die ersten Aufzeichnungen über eine Fasnacht reichten bis ins Jahr 1611 zurück und die erstmalige Erwähnung einer Narrengesellschaft in Honstetten erfolgte im Jahr 1896. Die Ortsfasnacht in Honstetten habe demnach schon eine lange Tradition, die durch spontane Organisationen und Impulse geprägt sei.

Die Narrenzunft Wasserburger Talgeister Honstetten wurde von 16 Narren auf Initiative von Claus Wentzel gegründet. Die ersten Masken wurden im Herbst 1977 bestellt und von Claus Wentzel selbst bemalt. „Seit der Gründung hat die Zunft eine beeindruckende Geschichte durchlaufen, deren Herkunft und Motivation in der Geschichte des Dorfes Honstetten mit seinen zwei Burgen Tudoburg und Wasserburg liegt“, ist Zunftmeister Bernhard Bach auf seinen Verein stolz.

Die Zunft

Der Burgnarrenzunft Wasserburger Talgeister Honstetten gehören 67 Hästräger, 91 passive Mitglieder und 11 Ehrenmitglieder an. Es gibt mehrere Figuren. Zum einen die Talgeister mit ihrem Anführer, dem Obergeist Wasso. Und zum anderen der historische Narrenrat: Ritter Othgoz von Rüti (Reute), Ritter Wezelo von Honstetin (Honstetten), Ritter Mengoz von Eckartsbrunnen (Eckartsbrunn), Ritter Siegefried von Honstetin (von Hewen) und Freifrau Tampurga von Honstetin. Der geschichtliche Zusammenhang der drei Orte Honstetten, Reute und Eckartsbrunn ist bei Hästrägern durch das dreifache Ortswappen sichtbar. Die Gruppe der Gnome stellt Baumstümpfe aus dem Wasserburger Tal dar. (fws)