Eigeltingen Viel Spaß auf der Strohballenrutsche beim Homberger Dorffest

Alle packen beim Homberger Dorffest mit an, die Zutaten der Festküche stammen aus dem Ort.

Beim Dorffest im Eigeltinger Ortsteil Homberg legen alle im Dorf Hand an. Deshalb blickten viele Homberger vergangenen Woche auf die Wetterprognosen und an den Himmel, denn viele der Aktivitäten beim Dorffest finden im Freien statt. Ein Plan B für schlechtes Wetter wurde entwickelt. "Vom Erlös der vergangenen Jahre ist beispielsweise ein kleines Zelt für den Vergnügungspark angeschafft worden", erklärte Sandra Domogalla, die Präsidentin der Homberger Blätzlezunft.

Aber wie geplant, konnten Kinderschminken und Basteln im Freien stattfinden. Keines der Spiele musste ins Zelt umziehen. Auch die Kletterwand konnte den ganzen Tag genutzt werden und das Obstbähnle fuhr fröhlich seine Runden. Dessen Fahrer Günther Zumkeller lieferte Tage zuvor die Strohballen, die die Sicherheit beim Bogenschießen garantierten und den Spaß auf der Ballenrutsche ermöglichten. Viele weggezogene Homberger kommen extra zum Dorffest wieder in die alte Heimat. Und das nicht nur um zu feiern, sondern um fleißig mit anzupacken! Etliche Studenten konnte man wie andere in verschiedensten Schichten antreffen.

Dazu gehört in Homberg neben der Beaufsichtigung im Vergnügungspark auch die Bewirtung im Zelt. Damit in dem kleinen Festzelt die Leckerbissen nie ausgehen, wurden auch heimische Zutaten verarbeitet und angeboten. Dazu gehörten beispielsweise die geräucherten Forellen von Claus Muffler. Fleißige Kuchenbäckerinnen gibt es ja fast bei jedem Fest in der Region.

In Homberg standen Köchinnen und Kuchenbäckerinnen zum Teil schon frühmorgens in der Festküche. "Wir haben um fünf Uhr begonnen, Herdäpfel zu dämpfen", erklärte Christine Rauch. Es waren etwa achtzig Kilogramm der Sorte Anuschka, gab Frank Martin über seine gelieferten Kartoffeln Auskunft. Um diese dann zu Kartoffelsalat zu verarbeiten, standen Christine und Gertrud Rauch vierzehn weitere Helferinnen zur Seite.

Zum Dorffest unter Freunden gehört auch ein Zeltgottesdienst. "Die Generalprobe des Chors war am Vorabend", berichtete Sandra Domogalla. Dieser Generalprobe schließe sich dann ein Fest der jugendlichen Sänger und Sängerinnen an, das in die Zeltwache münde. Morgens würden die jungen Erwachsenen dann zuhause nur ein kurzes Nickerchen machen und unter die Dusche hüpfen, bevor sie frisch und munter zu ihrer Einteilung am Dorffest aufbrachen. Dafür gab es großes Lob von der Präsidentin und einen großen Applaus von den Gottesdienstbesuchern.

Beeindruckend ist jedes Jahr in Homberg aufs Neue, wie alle Generationen der Dorfgemeinschaft gemeinsam anpacken. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Menschen Mitglieder bei der Blätzlezunft, im Fanfarenzug oder bei der Feuerwehr sind oder gar einfach nur in Homberg wohnen. Für ein gelungenes Fest unter Freunden brauchte es eigentlich wieder nur die Gastfreundschaft der Homberger, deren Tatkraft und einen seit vielen Jahren gut eingespielten Organisationsablauf.

Dorffestmontag

Wer am Sonntag das Dorffest in Homberg verpasst hat, kann am Montag, 4. September, einen Besuch einplanen. Das Festzelt ist ab 16 Uhr geöffnet. Um 17.30 Uhr beginnt der Feierabendhock. Eine Stunde später spielen das Jugendblasorchester Orsingen-Nenzingen und der Musikverein Zoznegg auf. Der Vergnügungspark ist stark eingeschränkt, aber die jüngsten Festbesucher können auf den Spielplatz ausweichen.