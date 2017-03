Eigeltingen Viel Lob für den neuen Leiter der Gemeinschaftsschule Eigeltingen

Bei der Amtseinführung gibt es viel Sympathie für den neuen Leiter der Gemeinschaftsschule Eigeltingen. Michael Wernersbach kommt gut an und sieht sich als \"Spielertrainer\".

Wer glaubte, eine Amtseinführung ist eine langweilige Sache, wurde bei der Amtseinführung von Michael Wernersbach als Schulleiter der Gemeinschaftsschule Eigeltingen eines besseren belehrt. Die Schulgemeinschaft ließ es nicht nehmen, den Festakt engagiert und lebendig mitzugestalten.

So begrüßte der Chor der dritten und vierten Klassen unter der Leitung von Stephanie Wiesehöfer nicht nur die Gäste, sondern auch den Schulleiter. Im zweiten Lied ging es dann um Talente. Das Talent, eine Schule zu leiten bestätigte die stellvertretende Schulleiterin Eva Robold ihrem Vorgänger bei ihrer Begrüßung. Es wurden noch viele andere Talente und Charaktereigenschaften angesprochen, bevor es zum leckeren Buffet der Mensa ging.

Schulamtsdirektor Victor Schellinger gab einen kurzen und sehr persönlichen Einblick in den Werdegang von Michael Wernersbach. Er zitierte die Leistungsbeurteilung von Wernersbachers Vorgänger Werner Leber bei der Bewerbung als Schulleiter: „Herr Wernersbach erfährt durch sein verbindliches und hilfsbereites Auftreten im Kollegium, bei der Schulleitung und allen am Schulleben Beteiligten ein hohes Maß an Wertschätzung und trägt wesentlich zu einer guten Atmosphäre bei.“

Dies war dann auch in der weiteren Veranstaltung spürbar. So tanzten die Mädchen der Stufen sieben, acht und neun für ihn. Das Lehrertrio Rebecca Frommert, Anja Sans und Johanna Volk verwöhnte mit klassischer Musik. Lehrkräfte und Jugendbegleiter sangen ihm ein ganz persönliches Lied. Der Chor der fünften Klassen sang ebenfalls für ihn.

Kompliment vom Vorgänger

Etwas unwohl schien sich der vorherige Eigeltinger Gemeinschaftsschulleiter Werner Leber anfangs zu fühlen. „Eine ganz neue Rolle für mich und keine gelben Klebezettel zur Unterstützung“, schmunzelte er. Doch dann blickte er auf die gemeinsame Zeit zurück, in der man „gemeinsam auf Augenhöhe die Schule geleitet habe“. Leber lobte, dass für Wernersbach der Mensch immer wichtiger sei als die Organisation. Er überreichte dem Schulleiter eine Wetterstation, die vielleicht manche Hochstimmung oder Niedergeschlagenheit erklären könne.

Er sieht sich als Spielertrainer

Aus Reihen des Lehrerkollegiums kam Lob für den Umgang mit Menschen. Auch wenn man für einen Ratschlag manchmal über das gesamte Schulgelände mit ihm laufen müsse, da er ständig neue Aufgaben finde und delegiere. Er sei voll geballter Kompetenz. Bürgermeister Alois Fritschi fasste es so zusammen: „Eigeltingen hat Schwein gehabt – Sie sind unser Goldschatz!“

Das erste, was Michael Wernersbach sagte, war kein Dankeswort, sondern ein „Puh“. Er sei sehr dankbar, Teil einer solchen Schulgemeinschaft zu sein. Sein Amt nötige ihm aber zugleich Respekt ab. Er sieht sich als Spielertrainer, der auch selbst am Spiel teilnehme, Talente fördere und Impulse setze. Noch lange tauschten sich die Anwesenden beim Buffet aus, bevor man sich ins Wochenende verabschiedete.

Zur Person

Bildergalerie im Internet:

Michael Wernersbach wurde 1982 in Speyer geboren. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Er studierte von 2002-05 Betriebswirtschaftslehre, bevor er zum Lehramt mit den Fächern Mathematik, Wirtschaftslehre und Geographie wechselte. Nach seiner Lehramtsprüfung begann Michael Wernersbach 2010 seinen Dienst an der Schule Eigeltingen. 2012 wurde er dort Konrektor. Und seit diesem Schuljahr hat er nunmehr das Amt des Leiters der Eigeltinger Gemeinschaftsschule inne. Als solcher übernahm unter anderem auch die Arbeit seines Vorgängers Werner Leber im Arbeitskreis Schule-Wirtschaft.