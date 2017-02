Eigeltingen-Honstetten Unternehmer aus Honstetten entwickelt Rettungsanhänger für Wölfe

Der erste Rettungsanhänger für Wölfe in Deutschland kommt aus Honstetten. An dessen Entwicklung war Andreas Schuler maßgeblich beteiligt.

In Niedersachsen ist der Wolf ein großes Thema: Die Wolfsdichte steigt stetig, immer wieder prallen die wilden Tiere und die Zivilisation aufeinander. Dabei bestehen Probleme nicht nur einseitig für die Zivilisation, sondern auch für die Wölfe, die zum Beispiel durch den Straßenverkehr verletzt werden. So wird die Rettung und Bergung von Wölfen immer wichtiger. Dabei gilt es auch die Sicherheit der Retter zu beachten. Der Umgang mit Wölfen wird immer mehr auch in Baden-Württemberg Thema. Für einen Unternehmer aus dem Eigeltingen Ortsteil Honstetten sogar ganz konkret.

"Ich bin schon seit eineinhalb Jahren mit einem der Wolfsbeauftragten aus Niedersachsen über einen sogenannten Wolfsrettungsanhänger im Gespräch", erklärt Andreas Schuler von Schmidt-Fahrzeugbau. Dieser kenne die Hundetransportanhänger der Firma und man habe im Dialog den Wolfsrettungsanhänger stetig weiterentwickelt. Dabei war der Erfahrungsschatz, den die Firma über die Jahrzehnte sammeln konnte ebenso wichtig, wie die persönlichen Kenntnisse von Andreas Schuler. Er hat beispielsweise ein Rettungsbrett entworfen, auf dem die Wölfe zur eigenen Sicherheit und der der Retter flexibel fixiert werden könnten. Durch den individuell adaptier- und erweiterbaren Laderaum mit schwenk- und entfernbarem Gitterrahmen, könne kräfteschonend gearbeitet werden.

Zudem hat der Rettungsanhänger speziell abgestimmte Geräte gut zugänglich an Bord. Dazu gehören beispielsweise bissfeste Schutzhandschuhe, Fangnetze und Stabschlingen, die es ermöglichen den Wolf in einer der vier Boxen unterzubringen. Dort kann auch ein Hund transportiert werden, der bei der Suche verletzter Tiere eine große Hilfe sein kann. Zur Sicherheit von Mensch und Tier gehört ebenso eine gute Beleuchtung in und um den Anhänger. Eine gelbe Signalleuchte warnt die anderen Verkehrsteilnehmer und ermöglicht so ein angepasstes Tempo beim Vorbeifahren.

Andreas Schuler brachte den Wolfsrettungsanhänger persönlich zur offiziellen Übergabe mit Vertretern aus der Politik und den unterschiedlichen Fachbereichen aus Natur- und Tierwelt, sowie den Wolfsbeauftragten der Region nach Hannover und erläuterte dort wie der Wolfsrettungsanhänger mit seinen vielen geschützten Besonderheiten zu handhaben sei. Der dortige Wolfsberater Helge Stummeyer, der bei der Entwicklung des Anhängers mitwirkte, freute sich: "Bisher mussten Einsätze kurzfristig organisiert und die Tiere in Holzboxen transportiert werden. Jetzt ist ein schnelleres und sichereres Eingreifen möglich", sagt Helge Stummeyer. Dabei gehe es nicht, wie in manchen Medien propagiert werde, um einen Krankenwagen für Wölfe, während Krankenwägen für Menschen fehlten. Es gehe schlichtweg um Sicherheit für Mensch und Tier.

Mit Fachkräften aus dem Tierschutz wurde für diese Sicherheit auch ein umfangreicher Verhaltenskatalog für die artgerechte Rettungsarbeit mit den Wölfen ausgearbeitet. Davon könnten eventuell auch bald andere Bundesländer profitieren, wenn die Wölfe sich den Erwartungen gemäß weiter in Deutschland ausbreiten.

Die Firma

Seit 1980 besteht die Firma Schmidt-Fahrzeugbau als Familienunternehmen. Die Produktpalette ist vor allem auf Zubehöre für Hundebesitzer ausgerichtet: Hundetransportanhänger und -boxen, Schutzdienstverstecke, Sprunghürden, Zubehör für Hundesport und Aluminium-Sonderkonstruktionen. Täglich fahren Lastkraftwagen von Honstetten aus in alle Welt. Die Firma hat fünfzig Mitarbeiter. Firmengründer Walter Schmidt (Maschinenbautechniker und Handwerksmeister), seine Tochter Anke Schuler-Schmidt (Dipl. Ingenieur) und deren Mann Andreas Schuler (Dipl. Ingenieur) sind die drei Geschäftsführer der Firma, die ihre Produkte nun auch auf Wölfe ausweitet. (sch)