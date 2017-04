Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Brand zu löschen.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 16.45 Uhr in der Förlestraße, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach hat ein Bewohner des Grundstücks am Nachmittag mit dem Bunsenbrenner Unkraut bekämpft. Danach habe er offenbar ein Glutnest übersehen. Dieses habe dann zu dem Brand am Gartenhaus geführt. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht.