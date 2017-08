Eigeltingen Unfall auf K 6119 bei Eigeltingen: Motorradfahrer überschlägt sich nach Sturz

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist am frühen Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße K 6119 zwischen Eckartsbrunn und Eigeltingen schwer gestürzt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, ist der Zweiradfahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen ein Einlaufrohr einer Retentionsmulde geraten. Daraufhin überschlug sich der 20-Jährige mit seinem Motorrad. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zog sich der junge Mann bei dem Unfall nur Prellungen zu. An seinem Motorrad sei jedoch erheblicher Schaden entstanden.