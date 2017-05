Eigeltingen Unfall: Fahrer überschlägt sich mit Quad auf Erlebnishof

Ein 31-jähriger verliert die Kontrolle über ein Quad, das plötzlich beschleunigt

Der Ausflug auf einen Erlebnishof endet für einen 31-Jährigen im Krankenhaus. Laut einer Pressemitteilung der Polizei fuhr er auf einer eingezäunten Strecke am Sonntag gegen 18.15 Uhr mit einem gedrosselten Quad. Als dieses plötzlich beschleunigte, prallte der Fahrer gegen eine Reifenbarriere und überschlug sich. Dabei wurde der Mann vom Quad geschleudert und landete am Fuß eines Hangs. Mit Verdacht einer Rückenverletzung brachten Rettungsdienstkräfte den Mann in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Ursache wurde das Quad sichergestellt.