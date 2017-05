Den Schaden an dem hochwertigen Zaun schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Der Vorfall ereignete sich laut der Pressemitteilung der Polizei zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an einem Anwesen in der Bergstraße. Demnach hat ein unbekannter Täter einzelne Metallstäbe aus dem Zaun herausgebrochen oder abgesägt und mitgenommen. Die Polizei in Stockach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 93 0.