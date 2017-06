Eigeltingen Unbekannter kippt Öl in die Bremsflüssigkeit

Die Polizei ermittelt nach einem nächtlichen Vorfall in Eigeltingen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ein Unbekannter schaffte es auf bisher unbekannte Weise in der Nacht auf Samstag die Motorhaube eines Autos in der Tannenbergstraße zu öffnen und füllte in den Behälter der Bremsflüssigkeit Getriebeöl ein. Als die Fahrzeughalterin am Tag mit dem Auto fuhr, bemerkte sie laut einer Mitteilung der Polizei, wie die Bremskraft des Autos zunehmend schwächer wurde. Sie sei jedoch wieder unfallfrei nachhause gekommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges bei der Hausnummer 4 in der Tannenbergstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter (0 77 71) 93 91 0 in Verbindung zu setzen.