Eigeltingen Tischmesse mit 20 Unternehmern der Gemeinde

Die Betriebe wünschen sich Bürokratie-Abbau. Politiker im Wahlkampf versprechen, die Gewerbetreibenden stärker zu unterstützen

Eigeltingen – Stets betont Bürgermeister Alois Fritschi, wie wichtig das Gewerbe für die Gemeinde Eigeltingen sei. So verwundert es nicht, dass die Unternehmer als wesentlicher Bestandteil der Gemeinde aktiv am Dorffest teilnehmen. Erstmals gab es 2009 eine Tischmesse. Hier können sich nicht nur zukünftige Kunden und Stammkunden von der Qualität und Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen Eigeltinger Unternehmer überzeugen. Da Eigeltingen keinen Gewerbeverein hat, ist es auch eine Möglichkeit für die Gewerbetreibenden, sich untereinander zu vernetzen.

Bürgermeister Alois Fritschi bezeichnete die Unternehmer bei der Eröffnung der Tischmesse als Rückgrat der Gemeinde. Mit den rund 1,5 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen könne man in der Gemeinde gestalten. Er hatte auch Aufträge für die Politik dabei: "Wir müssen Unternehmer mit Bürokratieabbau unterstützen! Sie wollen nicht am Schreibtisch sitzen, sondern produzieren."

"Ich schließe mich an, wenn wir eine Lanze für den Mittelstand brechen", nahm der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung (CDU) den Faden auf. "Unsere Unternehmer wollen etwas für die Region erreichen", sagte er auch mit Blick auf die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich, die es so in Deutschland nicht gebe. Erfrischend ehrlich gab er zu, dass die Bürokratie überhand nehme und betonte: "Es darf nicht mehr werden!" Tobias Volz, SPD-Bundestagskandidat, rief zum Zusammenhalt auf: "Gemeinden, Kreis und Land müssen zusammenrücken."

Alle Politiker suchten den persönlichen Kontakt zu den Unternehmern. So schilderte Stefan Kleiner von Metallbau Kleiner die Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden. "Wie können wir ihnen helfen?", fragte Jung nach. Als eine Lösung machte Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz veränderte Ausschreibeverfahren aus, die es ermöglichten, Aufträge an die örtlichen Unternehmer zu vergeben. So könnten im Handwerk bessere Löhne bezahlt werden und die Betriebe seien ausgelastet.

Der Chef der Verwaltungsgemeinschaft brach damit nicht nur eine Lanze für den Mittelstand, sondern auch für den Raum Stockach. "Es ist wichtig, in der Randlage des Landkreises Kräfte und Stärke zu zeigen". Er nahm die Aufgabe des Bürokratieabbaus an und stellte in Aussicht, in Zukunft die Fähigkeiten im Verwaltungsraum zu optimieren, die Effizienz zu erhöhen und noch mehr mit den Gewerbetreibenden zusammen zu arbeiten. Sein Ziel war es, Gemeinsames hervorzuheben. "Das Optimum an Gemeinschaft und Identität schafft ihr in Eigeltingen besonders". Wie lebendig und dynamisch die Gemeinde sei, erkenne man am Dorffest.

Viele der Unternehmer sind schon von Beginn an bei der Messe dabei. Aber auch die Firma Pulvertec, die seit Jahresanfang in Eigeltingen arbeitet, nutzte die Chance sich vorzustellen. Mehr als 20 Betriebe sowie die Gemeinde und Gemeinschaftsschule zeigten, was sie in Eigeltingen bewegen und für ihre Kunden bieten. Gerne nutzten die Betriebsleiter die Möglichkeit, gemütlich beieinander zu sitzen.

Die Teilnehmer

Bruno Reichle Bad – Wärme – Solar, Waldi's Insektenschutz, Schlosserei Bernhard Bach, webtemps Werbeagentur, Holzbau Winter, Kleiner Metallbau, PulverTec KLK, Martin Heizung & Sanitär, Sparkasse Hegau-Bodensee, Fensterbau Martin, Copy Mall, Zimmerei Martin, Löffler Maschinenbau & Konstruktionstechnik, s' Träumli – Bed & Breakfast, Sareiter und Gerlach Energie Ingenieure, Rein-Holz, Schrauber's Inn, Volksbank Überlingen, GSV Europe, Autohaus Bach, Dorfgarage, Physiotherapie- und Naturheilpraxis Aldinger, Inspiratione Hüsler Nest, Uschi Rauch, Gemeinschaftsschule, Gemeinde Eigeltingen