Eigeltingen Stühlerücken beim Musikverein Heudorf

Der Vorstand der Heudorfer Instrumentalisten sortiert sich neu. Der Verein zeigt sich sehr agil, und die Mitglieder zeigen keine Scheu vor Engagement im Vorstand

Eigeltingen-Heudorf – Fast versteht man nicht, warum der Musikverein Heudorf keine neuen Musiker finden kann, um die Klangfülle zu erhalten. Bei der Hauptversammlung präsentierte sich der Verein nämlich lebendig und als starker Teil der Dorfgemeinschaft. Bürgermeister Alois Fritschi, Ortsvorsteher Harald Roth und Blasmusikbezirksvorsitzender Jürgen Amann freuten sich, dass die Musiker auch Verantwortung im Vorstand übernehmen. Dies zeigte sich bei den Wahlen.

Diese prägten die Versammlung. Denn dadurch, dass Mitglieder ihre Posten wechselten, gab es mehr als üblich zu wählen. Auf Markus Leber folgte Sabrina Kupferschmidt als externe Vorsitzende. Ihr Amt als Kassier übernahm Antja Richter. Katja Leber folgte auf Diana Bach als stellvertretende Vorsitzende. Ihr Amt als Schriftführerin übernahm Luisa Auer. Tobias Krämer ist der neue Notenwart. Somit gelang zudem eine Verjüngung des Vorstands. Patrick Roth bleibt passiver Beisitzer.

Volker Renner dankte allen: "Ich war überrascht, wie schnell wir die Nachfolge im Vorsitz fanden. Dann nahm das Karussell an Fahrt auf." Den Schwung kann man gut nutzen, denn es steht das Musikfest vor der Türe. Alle zwei Jahre wird es gefeiert. Es beginnt am Donnerstag, 25. Mai, mit dem Vatertagstreffen mit den Musikvereinen Mühlingen, Schwenningen und Pfullendorf. Weiter geht es am Samstag, 27. Mai, mit dem Motto "Rock trifft Tracht". Partynacht wird mit Edelrock und DJ Tobi Bonito gefeiert. Abschluss ist am Sonntag, 28. Mai, mit dem Frühschoppenkonzert mit der Blaskapelle Peng. Es folgt nachmittags das Bezirksmusikfest des Bezirkes Aachtal mit den Musikvereinen Aach, Raithaslach und Eigeltingen.

Zudem ehrte die Versammlung verdiente Mitglieder. Theresa Auer bekam das Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber überreicht. Luca Moll ist seit zehn Jahren aktiver Musiker. Sabrina Kupferschmidt und Katja Leber wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Jürgen Amann dankte allen für ihr Engagement und bezeichnete insbesondere die letzteren als "Aktivposten" des Vereins.