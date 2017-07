Startschuss fürs Entenrennen

Aktion der Landjugend erweist sich als Dauerbrenner

Eigeltingen – Keine Angst, beim Entenrennen in Eigeltingen kamen keine hochgezüchteten Enten zum Einsatz, die wie in so manchem Profisport mit unwürdigen Methoden zur Hochleistung gezwungen wurden. Es waren quietschgelbe Badeenten, die bei der von der Landjugend veranstalteten Aktion des Kinderferienprogramms unter genauester Beobachtung ihrer Besitzer die Strecke auf dem Krebsbach von der Brücke in der Bergstraße bis zum Waschhaus in der Krebsbachstraße schwammen. Jede Ente bekam eine Nummer auf Kopf und Bauch, damit sie stets erkennbar war.

Dann hieß es "Hände ausstrecken und Enten loslassen". Roman Tress von der Landjugend gab das Kommando vom Bach aus. Er begleitete die Enten dann auch und half ihnen aus mancher Notlage sowie beim Weiterschwimmen. Manchem Kind ging das zu langsam und so tummelten sich bald mehrere Helfer im Wasser – schließlich soll die eigene Ente ja vorne liegen beziehungsweise schwimmen. Doch leider schwammen nicht nur die Badeenten und normale Wassertiere im Krebsbach. Es zeigte sich auch so mancher Müll, der dort nicht hingehört. Obwohl die vielen Anlieger des Krebsbaches diesen immer wieder säubern.

Für die schönen Gebäude am Bachrand hatten die Kinder natürlich keinen Blick, sie waren vom Rennfieber gepackt. Doch ein Spaziergang durch den Ortskern am Krebsbach entlang lohnt sich immer. Ganz frei kann er zwar nicht fließen in einem Ort, doch belebt er den Ortskern und ist wunderschön in ihn eingebunden. Zahlreiche Anlieger haben zudem sehr schöne Häuser gebaut beziehungsweise renoviert und Gärten angelegt.

Vielleicht endet das Entenrennen im kommenden Jahr am Feuerwehrgerätehaus, überlegten sich die Mitglieder der Landjugend. Außerhalb des Ortes ist es schwer den Enten zu folgen, da der Krebsbach sich oftmals hinter Uferbepflanzung verbirgt. Doch auch hier lohnt sich ein Spaziergang immer. Auch das ist ein Zeil des Kinderferienprogramms: Heimat entdecken.

Bildergalerie im Internet: