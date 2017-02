Raum Stockach So sieht es in Sachen freies W-Lan im Raum Stockach aus

So sieht es in Sachen freies W-Lan im Raum Stockach aus

Bislang gibt es mit Hotspots in Bodman-Ludwigshafen nur ein offenes Netz im Raum Stockach. Zwei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Stockach planen aber die Einführung.

Bodman-Ludwighafen ist die einzige Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach, die ein frei zugängliches W-Lan bietet. An beiden Hafenbereichen, in Bodman und in Ludwigshafen, kann jeder mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop kostenfrei und ohne Beschränkung ins Internet gehen.

Bei einem Test der SÜDKURIER-Lokalredaktion am Hafen in Ludwigshafen funktionierte das W-Lan ohne Probleme. Die Geschwindigkeit der Verbindung war etwas langsam, funktionierte sonst aber tadellos. Das W-Lan der Gemeinde ist in den Hafenbereichen unter den Namen Smight zu finden. Das erfahren Interessierte auch auf der Tourismus-Webseite der Gemeinde, auf www.bodenseepur.de.

Stockach: "Aktuell gibt es keine Pläne"

Der Name der Hotspots (Zugangspunkte) hängt mit der Kooperation der Gemeinde mit dem Unternehmen EnBW zusammen. Das Unternehmen hat in einem Pilotprojekt eine neuartige Kombination aus Lampe und W-Lan-Router erstellt. "Die Router für das W-Lan-Signal sind direkt in die neuen Straßenleuchten integriert", erklärt Stefan Burger, Hauptamtsleiter der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen. Seit diesem Frühjahr gibt es die kostenlosen W-Lan-Hotspots in Bodman-Ludwigshafen und finden gute Resonanz: "Die Netze werden intensiv genutzt. Manchmal hat man den Eindruck, dass sich Leute gezielt im Bereich der Hotspots aufhalten, um mit ihrem Smartphone online zu gehen", sagt Burger.

Doch wie sieht es im Raum Stockach sonst in Sachen freies W-Lan aus? In keiner anderen Gemeinde gibt es derzeit frei zugängliches Funkinternet. "Aktuell gibt es keine Pläne, ein solches Netz den Einwohnern zur Verfügung zu stellen", sagt Johannes Mutscheller, Kämmerer in Hohenfels. In Orsingen-Nenzingen teilt Udo Widenhorn vom Rechnungsamt der Gemeinde mit: "Wir sind dem Thema gegenüber grundsätzlich offen, doch konkrete Pläne gibt es nicht." Auch bei der Stadt Stockach sei ein W-Lan-Hotspot nicht in Sicht, wie Thorsten Keller von der EDV-Abteilung der Stadt sagt.

Eigeltingen: "Ab Sommer 2018 werden wir ein frei zugängliches W-Lan anbieten"

Etwas anders sieht es in Eigeltingen aus. "Ab Sommer 2018 werden wir ein frei zugängliches W-Lan anbieten", sagt Bürgermeister Alois Fritschi. Zusammen mit der Verlegung von Breitbandkabeln bekomme die Gemeinde in zwei Jahren auch ein öffentliches W-Lan. "Wir werden das Netz auf dem Rathausvorplatz installieren." Geplant sei bislang, das offene Netz für zwei bis drei Jahre zu installieren und zu schauen, wie es angenommen werde.

Mühlingens Bürgermeister Manfred Jüppner zeigt sich offen für einen W-Lan-Hotspot in seiner Gemeinde. "Wir prüfen momentan die technischen und rechtlichen Voraussetzungen", sagt Jüppner. Da Mühlingen jedoch eine Gemeinde mit einer großen Fläche sei, sei der Einsatz von mehreren Hotspots nötig. "Die Technik muss für uns bezahlbar bleiben", sagt Jüppner.

Einige Städte und Gemeinden in der Region haben bereits seit längerer Zeit kostenlose W-Lan-Hotspots. Radolfzell war 2014 Vorreiter. Seither haben unter anderem Konstanz, Überlingen und Friedrichshafen nachgezogen.



