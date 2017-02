Eigeltingen Serie "Honstetten lädt ein": Vorfreude auf die Fasnachtstage

Die Wasserburger Talgeister feiern in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen und eine kleine Serie stellt sie und die Teilnehmer aus der Region vor

Die ersten Aufzeichnungen über gelebte Fasnacht reichen in Honstetten bis ins Jahr 1611 zurück und erstmals wurde eine Narrengesellschaft im Jahr 1896 erwähnt. "Die Ortsfasnacht in Honstetten hat demnach schon eine lange Tradition, die durch spontane Organisationen und Impulse geprägt war", weiß nicht nur Mitglied Erich Hermann. Er wechselt sich beim Tragen der schweren Maske des Obergeists Wasso mit anderen Männern des Dorfes ab.

Der Obergeist ruft die anderen Geister. Auf ihren Masken ist alles zu entdecken, was im Wald so kreucht und fleucht. Waldschrate, wie sie bei einem Besuch in Berlin genannt wurden, sind die Wasserburger Talgeister aber nicht. Alle Masken hat Hermann Schlenker geschnitzt. Das Urheberrecht liegt bei der Burgnarrenzunft. Diese hat auch das Vorkaufsrecht, wenn ein Narr seine Maske verkaufen möchte. Die Masken können individuell auf die Träger eingestimmt werden, insbesondere, wenn sie Brillenträger sind.

Auch das Kostüm ist detailreich. So zieren beispielsweise große Filzblätter die Schultern der Talgeister. Früher bestickten diese die Frauen aus dem Dorf. Heute werden sie bereits bestickt geliefert. Statt einheitlicher Schuhe gibt es plüschige Überzieher, die das Wurzelwerk und den Waldboden symbolisieren. Immer wieder taucht der Fliegenpilz auf, als Knopf auf dem Kostüm und als Zierde auf der Maske. Doch werden die Wasserburger Talgeister ihre Gäste vom 17. bis 19. Februar verwöhnen und nicht vergiften. "Wir freuen uns auf ein Jubiläumswochenende, bei dem das Wetter mitspielt und viele Gäste kommen", sagt Daniela Bach. "Wir scheuen uns nicht vor der Arbeit", fügt Andy Breuer an. Auch Bernd Hirt ist zuversichtlich, dass die Talgeister nicht nur arbeiten müssen, sondern auch mit närrischen Freunden feiern können.