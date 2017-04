Eigeltingen Sebastian Anlauf neuer Chef des Fördervereins Dorfgemeinschaft Heudorf

Der Förderverein Dorfgemeinschaft hat einen neuen Vorsitzenden und sammelt Ideen für neue Projekte.

Viel hat der Förderverein Dorfgemeinschaft in Heudorf schon bewegt. Immer wieder gelingt es die Kräfte im Dorf zu bündeln und gemeinsam etwas für Heudorf zu erreichen. Bei der Hauptversammlung im Clubheim in der Hochbuchhalle wurden auch nachdenkliche Töne angeschlagen. Denn einer, der von Anfang an mit dabei gewesen ist, verstarb im vergangenen Jahr – Wolfgang Kramer. Er war einer, der immer zupackte, nicht nur, wenn Not am Mann war. Darum übernahm er auch in den vergangenen Jahren den Vereinsvorsitz.

Für ein Jahr besetzte Harald Roth diese Amt wieder. Nun konnte ein neuer Vorsitzender gefunden werden. Sebastian Anlauf engagierte sich gleich nach dem Zuzug nach Heudorf im Förderverein und musste nicht lange überredet werden. "Schön, dass jetzt frischer Wind in den Vorstand kommt", sagte sich Harald Roth erfreut. Im Amt bestätigt wurden der Kassier Manfred Kramer und die Beisitzerinnen Marion Heim und Ute Müller sowie die Kassenprüfer Mechthilde Roth und Manfred Schwanz. Für Sebastian Anlauf übernahm Harald Roth den dritten Beisitz.

Eine Aufgabe, die der Förderverein übernehmen wollte, war die Neugestaltung des Heudorfer Friedhofs. Es sollten gärtnergepflegte Grabfelder entstehen. Hierzu gab es auch Ortstermine mit Vertretern der Gemeinde, der badischen Friedhofsgenossenschaft, des Fördervereins und einer Gärtnerei. "Leider ist das Projekt aktuell nicht umsetzbar, da weder die Genossenschaft noch der Gärtner Interesse zeigen", erklärte der zweite Vorsitzende Rainer Müller. Das liege an den Kosten, die vorgestreckt werden müssen und sich erst nach und nach bei Belegung amortisierten.

Darum habe auch die Gemeinde Eigeltingen einen Rückzieher gemacht. Denn diese müsse dann auch die Friedhöfe in Eigeltingen, Honstetten, Reute und Rorgenwies umgestalten. Das Kriegerdenkmal auf dem Friedhof soll aber trotzdem neu entstehen. Zwei Steinmetze erklärten unabhängig voneinander, dass eine Sanierung keinen Sinn ergebe. Da dann der Standort verlegt werden könnte, finanziert der Förderverein eine Überplanung des Friedhofs für etwa 5000 Euro. Susanne Platzer kann dann für rund 15 000 Euro ein neues Denkmal an neuem Platz erstellen.

"Mit unserem Verein hat Heudorf etwas, auf das andere neidisch sind", war sich Sebastian Anlauf sicher. Viele kleine Projekte laufen über das ganze Jahr. So wurden zuletzt zehn Bänke rund um Heudorf aufgestellt, die Kirche und der Kindergarten unterstützt sowie die Spülmaschine in der Hochbuchhalle repariert. Auf den Aufruf des Vorsitzenden, neue Ideen für Projekte zu finden, meldete sich spontan sein Sohn Jonas. Er wünschte sich im Namen der Kinder einen Spielplatz für Größere. Auch Manuel Ramsperger hatte einen Wunsch. Sein Verein sei überfordert mit der alleinigen Verantwortung für die Hochbuchhalle. Zwar leisteten die Sportler viele ehrenamtliche Stunden und die Gemeinde habe sie beim Material unterstützt, doch nun stehe die Sanierung der Außenfassade an. Hierbei könne man Unterstützung brauchen, zumal alle Vereine die Halle nutzten.

Aktuell hat der Förderverein Dorfgemeinschaft 191 Privatleute, drei Vereine und drei Firmen als Mitglieder. Nach außen tritt der Verein vor allem mit dem Heudorfer Christkindlemarkt am ersten Adventssonntag in Erscheinung. Der Christkindlemarkt wird in diesem Jahr zum 22. Mal ausgerichtet werden. Er wurde gegründet, um finanzielle Mittel für den Bau der Hochbuchhalle zu generieren. Diese wurde im Mai 2001 eingeweiht. Die Heudorfer wurden für ihr ehrenamtliches Engagement bewundert, ohne diese hätte es die Hochbuchhalle nicht gegeben.