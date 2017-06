Eigeltingen Schwer verletzt: Motorradfahrer stürzt 30 Meter tiefen Abhang hinab

Ein 43-Jähriger Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Mittwochabend zwischen Bittelbrunn und Honstetten schwere Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der K6177 von Bittelbrunn Richtung Honstetten unterwegs und kam in einer Linkskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab. Er stürzte mit seiner Maschine einen 30 Meter tiefen Abhang hinunter. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.