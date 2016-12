Eigeltingen Schüler sprechen mit der Landtagsabgeordneten

Die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger informiert sich über das Leben und Lernen an der Eigeltinger Gemeinschaftsschule.

Für die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger haben die Schulen allgemein und die Gemeinschaftsschule im Besonderen oberste Priorität. Als Steißlinger Gemeinderätin ist sie mit den Problemen an der Basis vertraut. Als Landtagsabgeordnete für die Grünen sei sie mit neuen Fragen konfrontiert worden. Wie können die Leistungen der Schüler an einer Gemeinschaftsschule mit denen des dreigliedrigen Schulsystems verglichen werden? Wie ist es möglich die unterschiedlichen Leistungsstufen der Schüler in einer heterogenen Gruppe zu erkennen und Übergänge zu ermöglichen? Und wie können unterschiedliche Leistungsstufen gemeinsam unterrichtet werden?

Diese Fragen konnte die Landtagsabgeordnete beim Besuch der Eigeltinger Gemeinschaftsschule direkt den Schülern stellen. Deren ehrliche und engagierte Antworten beeindruckten Dorothea Wehinger. Der lebendige Dialog bestätigte sie in ihrer positiven Einstellung zur Gemeinschaftsschule. Dabei erklärten die Jugendlichen, wie ihr Schulalltag und ihre Leistungsüberprüfungen aussehen. "Toll, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr frei reden könnt", lobte die Landtagsabgeordnete.

Der Aspekt, dass Gemeinschaftsschulen Ganztagsschulen sind, ist für Dorothea Wehinger wichtig. Denn so werde Müttern mehr Gestaltungsraum für berufliche Ambitionen ermöglicht. Für die Schüler kann das aber bedeuten, dass sie zehn Stunden außer Haus sind. Schulweg und Unterricht, da ist noch keine Freizeit. Allerdings konnte sich Wehinger von der guten Verpflegung in der Eigeltinger Mensa überzeugen. Hier wird täglich frisch gekocht, das ist nicht selbstverständlich für eine Schulmensa.

Neben Eigeltingen besuchte sie auch Gemeinschaftsschulen in Steißlingen, Rielasingen-Worblingen und Singen. Sie ist im Landtag in den Ausschüssen Soziales und Integration sowie Europa und Internationales. "In meinem Wahlkreis bin ich aber für alle Bereiche zuständig", erläutert die Landtagsabgeordnete. Der Schulgemeinschaft versprach sie: "Ich setze mich ein."