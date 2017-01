Eigeltingen-Heudorf Rekordjahr für die Heudorfer Feuerwehr

Die Feuerwehrleute hatten im Jahr 2016 so viele Einsätze wie noch nie. Auffallend oft müssen die Helfer zu Unwetter-Einsätzen raus. Der Abteilungskommandant erwartet, dass dieser Trend anhalten wird.

Die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehrabteilung Heudorf waren im vergangenen Jahr besonders gefordert. Denn unter den zwölf Einsätzen (siehe Infokasten) waren auch der Starkregeneinsatz im September und ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 440 im Juni. Diese standen bei der Hauptversammlung im Gerätehaus im Mittelpunkt. Abteilungskommandant Richard Auer stellte fest: "Ein Jahr mit zwölf Einsätzen hatten wir noch nie! Und die Zahl der Unwettereinsätze wird wohl nicht weniger, wie man allgemein beobachten kann."

Auer berichtete auch von neuen Anschaffungen und neuer Ausrüstung. So habe man beispielsweise den Schlauchanhänger der Feuerwehr Liptingen gekauft und ihn für die eigenen Zwecke ausgerüstet. Die Probenbesuchs-Quote lag bei 84 Prozent. Auer bedankte sich bei allen für die Einsatzbereitschaft und die gute Zusammenarbeit im Team und ebenso für den Zusammenhalt mit der Gesamtfeuerwehr und für die Unterstützung durch die Gemeinde.

Steven Noll wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Mit Franziska Bürklin und Doreen Hoefer wurden zum ersten Mal zwei Frauen in die Abteilung Heudorf aufgenommen. Sie haben sich schon gut eingearbeitet. Franziska Bürklin sowie Rico und Doreen Hoefer nahmen nicht nur erfolgreich am Grundlehrgang teil, Franziska Bürklin und Rico Hoefer schlossen auch als Lehrgangsbeste ab. Offiziell bedankten sich Kommandant Matthias Martin und Ortsvorsteher Harald Roth bei den Männern und Frauen für das Engagement zum Wohl der Allgemeinheit.

Die Vertreter der Heudorfer Vereine bedankten sich ebenfalls für die Zusammenarbeit. Die Anwesenheit von Sigmar Eisenhardt von der Abteilung Rorgenwies zeigte die Verbundenheit aller Abteilungen der Eigeltinger Feuerwehr. Und Manfred Schlosser vom DRK-Liptingen lobte die gute Zusammenarbeit bei Proben und Erste-Hilfe-Kursen.

Die Feuerwehrabteilung Heudorf war außerdem noch bei 24 Proben und zwei Sitzungen des Ausschusses aktiv. Aber auch an die geselligen Aspekte derTruppe, wie das Treffen der Feuerwehren aus Heudorf im Hegau, Heudorf-Meßkirch, Heudorf-Scheer und Heudorf am Bussen erinnerte man sich gerne. Zur internen Kameradschaftspflege der Feuerwehr Heudorf gab es einen Ausflug nach Konstanz und einen Kameradschaftsabend. Außerdem gab es beim 32. Sauerkrautfest der Feuerwehrabteilung Heudorf viele Besucher. Richard Auer schloss die Versammlung wie gewohnt mit dem Satz "Gott zur Ehr', dem nächsten zur Wehr".



Die wichtigsten Einsätze

Bei der Rückschau auf das Jahr 2016 stechen in der Einsatzstatistik der Feuerwehr Heudorf einige Einsätze besonders heraus.

Schwerer Unfall: Auf der L 440 fuhr ein Kleinlaster in einen Buggy. Dessen Fahrer und Beifahrer wurden schwer verletzt.

Unwetter: Auffallend ist, dass es viele Einsätze infolge von Unwetter gab. So, als sich am 21. Juli ein Gewitter entlud, mit 75 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Mehrere Keller und Häuser liefen voll, einige Straßen waren nicht mehr passierbar. Auch am 25. und 27. Juli und Ende September gab es Einsätze nach Starkregen.

Wohnungsbrand: Am 12 November war die Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand gefragt.

Einsatz bei der Biogasanlage: Im August gab es einen Brand bei der Biogasanlage. (sch)