Eigeltingen Quad-Unfall: Polizei geht von Manipulation aus

Offenbar war die Unfallursache technische Manipulation an dem Fahrzeug.

Die Ursache für den Unfall mit einem gedrosselten Quad auf einem Erlebnisbauernhof in Eigeltingen war offenbar technische Manipulation durch den Fahrer. Davon gehe die Polizei nach weiteren Ermittlungen aus, so Pressesprecher Fritz Bezikofer. Bei dem Unfall hatte sich der Fahrer mit dem vierrädrigen Gefährt überschlagen und verletzt, nachdem dieses beschleunigte. Laut Bezikofer sei das Quad technisch in Ordnung und inzwischen wieder an den Betrieb zurückgegeben worden. Diese Darstellung deckt sich mit der Schilderung des Unfallhergangs durch die Betreiber des Hofes.