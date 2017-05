Eigeltingen-Heudorf Prügelei auf Festgelände: Polizei sucht nach Zeugen

Mehrere Menschen trugen dabei Verletzungen davon.

Der Vorfall ereignete sich laut der Pressemitteilung der Polizei am Donnerstag gegen 18 Uhr auf dem Festgelände an der Kreuzstraße im Eigeltinger Ortsteil Heudorf. Die Ursache für die Auseinandersetzung ist demnach noch unklar. Klar ist allerdings, welche Verletzungen es bei der Prügelei gab. So erlitten ein 48-Jähriger und ein 49-Jähriger Platzwunden und ein 26-Jähriger eine Verletzung an der Nase, wie die Polizei mitteilt. Die betrunkenen Personen haben von der Polizei Platzverweise für das Festgelände bekommen. Die Beamten rückten laut der Mitteilung mit vier Streifen an. Die Polizei in Stockach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.