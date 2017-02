Eigeltingen Präsidentin Sandra Domogalla beweist zahlreiche Talente

Der bunte Abend der Homberger Blätzlezunft trägt stark die Handschrift der Präsidentin Sandra Domogalla. Unter anderem hat sie alle Wortbeiträge geschrieben.

Gute Unterhaltung zur besten Sendezeit ohne lästige Werbepausen versprach die Homberger Blätzlezunft bei ihrem bunten Abend. Und das hielt sie nach der Eröffnung durch den Fanfarenzug als Blues Brothers ein. Unter dem Motto „Stars aus Film und Fernsehen“ saßen die Besucher beinahe auf jedem Platz in der ersten Reihe. Bei zehn Programmpunkten war für jeden Geschmack etwas dabei. Das bedeutete für manchen Homberger, dass er in verschiedensten Funktionen im Einsatz war.

Das einende Band war die Präsidentin Sandra Domogalla. Am Ende erfuhren die Zuschauer, dass sie nicht nur ihre eigene Büttenrede, sondern auch die anderen Wortbeiträge schrieb. Dabei schonte sie sich selbst und ihre Familie ebenso wenig wie die anderen Mitglieder der Blätzlezunft. Es gab spannende Einblicke in das Leben einer Präsidentin, die nicht nur bei Narrentreffen der Anlaufpunkt für alle mit allen Problemen ist. 14 Whatsapp von „wann fährt der zweite Bus ab“ (den es nicht gab) bis zu „Hilfe, ich habe keine Socken!“ Und das im besten Fall kurz vor der Veranstaltung, aber manchmal halt auch währenddessen. Den Anwesenden gefiel es, auch wenn sie von anderen Zünften kamen, fanden sie sich in den Schilderungen wieder.

Es gibt natürlich auch begabte Tänzer und Tänzerinnen in Homberg. Die Narrenrätinnen begeisterten als Mainzelmännchenballet, bei dem der Kopf nicht wusste, was die Hände taten. Mit einem Tanz der gemischten Generationen traten die jungen Blätzle beider Geschlechter auf. Dabei bewiesen sie auch schauspielerisches Talent. Eine Choreografie der besonderen Art hatte die Männergruppe aus Hauberg, Minkof und Roathasie ausgefeilt. Acht Männer gingen typischen Bewegungen ihrer Berufe nach und man staunte, dass das immer gut ging. Ganz ließen die acht Männer und Uli Krause-Stocker unter der Leitung von Sandra Domogalla das Tanzen nicht, doch versuchten sie sich als Schlümpfe auch am Singen und an der Flöte. Dabei bewiesen sie, dass blau eine Lebenseinstellung ist. Nicht ganz neu sind die desolaten Zustände in Altersheimen und die dazukommenden Einsparungsversuche. Diese verkörperten die sechs „Alten Weiber aus dem Altersheim“ mit ihrer Pflegerin gekonnt.

Eigene Programmpunkte waren die Moderationen von Philipp Rauch sowie Pascal und Lisa Domogalla. In der Homberger Tagesschau interviewte Kermit der Frosch die Gäste aus dem Brennpunkt Eigeltingen und vom fernen Kontinent Wiechs oder Obrist Gustav Tress. Beim Nachtjournal berichteten sie, dass der Klimawandel in Homberg eine fünfte Jahreszeit hervorbrachte und belegten es mit Fotos: Überlebenstraining von Narrenrätinnen im Wald, Riesenpflanzenmutanten, Wolfsrudel, Riesenhähnchen und orientierungslose Bienentänze.

Die Mitwirkenden

Philipp Rauch, Sandra, Thomas, Lisa und Pascal Domogalla, Beate Wetter, Martina Benett, Lucia Müller, Gerda Bacher, Ulrike Krause-Stocker, Jasmin und Jasmin Rauch, Tanja Reichle, Siegfried Stocker, Reinhard und Gerrit Brecht, Helmut Joos, Friedel Hohenreuter, Markus Kaupert, Klaus und Heidi Kabisreither, Adolf Alber, Marlena Ruß, Sabrina Tuscherer, Theresa und Leonie Fuchs, Laura Nissler, Steffen Rinderle, Philipp Kessler, Elvira Fecht, Gisela Heckeler, Manuela Fetscher, Andrea Leixner, Petra Nagel, Günther Zumkeller, Patrick Binz, Frank Martin, Stefan Halder und Mathias Sättele. Technik, Ton und Licht: Maik Reichle. Fotos: Axel Hügle. Tischdeko: Birgit Joos und Andrea Brecht.