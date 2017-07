Eigeltingen Polizei stellt Kriminalstatistik im Rat vor

Gerhard Buchstab, Leiter des Polizeireviers Stockach, sieht die Situation in der Gemeinde als unproblematisch an. Es gebe allerdings bedingt durch Eigeltingens Lage einen hohen Anteil an Wildunfällen

Eigeltingen – Bereits in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats spielten Verkehr und die Einhaltung von Regeln eine Rolle. Gerhard Buchstab, der Leiter des Polizeireviers Stockach, zog aber sowohl bei der Kriminalstatistik, als auch bei der Verkehrsstatistik eine positive Bilanz.

Eine Bürgerin beschwerte sich über eine deutliche Zunahme von Quads und anderen Freizeitgeräten auf der Hombergerstraße. Diese seien in großen Konvois unterwegs, machten überdurchschnittlich Lärm und hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Dabei nutzen sie sowohl auf der Hinfahrt, als auch auf der Rückfahrt die Hombergerstraße. Ingrid Hermann bat um Hilfe. Der Bürgermeister Alois Fritschi sagte diese zu. Gerhard Buchstab forderte sie auf, ein Protokoll zu führen und die betreffenden Kennzeichen aufzuschreiben. So könnten die beispielsweise die Dezibelzahlen überprüft werden. Die Verwaltung und der Gemeinderat hätten die Problematik erkannt und versprachen, sich darum zu kümmern.

Zahl der Unfälle bleibt stabil

Ansonsten gab es wenig spektakuläre Meldungen zum Thema Verkehr. Da in Eigeltingen viele Straßen am Wald vorbei führen, ist der Anteil der Wildunfälle bei den Verkehrsunfällen hoch. Der Anteil der Kleinstunfälle sank 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 13,6 Prozent auf 76. Davon waren 54 Wildunfälle. Mit 35 Verkehrsunfällen stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um drei Unfälle. Darunter gab es 16 mit Personen- und 19 mit Sachschaden. Vierzehn Menschen wurden leicht und sieben schwer verletzt. Tödliche Unfälle gab es keine.

Den Schwerpunkt des Berichts legte Stockachs Revierleiter auf die Kriminalstatistik (siehe Infokasten). Dabei zog er eine positive Bilanz. Er bezeichnete Eigeltingen gar als "Insel der Glückseligen", was die Kriminalität angehe. Er stellte sich auch den Fragen der Gemeinderäte. Andrea Oexle antwortete er, dass Überwachungskameras zweifachen Nutzen hätten. Zum einem hätten sie eine abschreckende Funktion und zum anderen trügen sie oft zur Aufklärung bei. Allerdings würden die Verbrechen dann oftmals an anderer, nicht überwachter Stelle verübt.

Bürgermeister Fritschi sprach die möglichen Standorte für ein Polizeipräsidium an. Buchstab hob hervor, dass die Entscheidung keine Auswirkung auf die Polizeiarbeit vor Ort habe. Er betonte ebenfalls, dass die Einsatzkräfte vor Ort aufgestockt werden sollten. "Viele Kollegen wurden im Rahmen des Strukturwandels der Polizei an andere Stellen versetzt. Doch es werden neue Kräfte ausgebildet."

Ebenfalls auf Anfrage des Bürgermeisters gab er Auskunft zu Reichsbürgern. "Seit diese Waffen nutzen, gibt es keine Toleranz mehr", führte Buchstab aus. Man kenne die örtlich aktiven Reichsbürger im Verwaltungsraum, ihre Zahl hielte sich in einem überschaubaren Rahmen.

Gemeinderätin Katja Hertell fragte nach, was man gegen die Fahrer der Kastenwägen machen könne, die bei den Sperrmüllterminen im Viertelstundentakt die Straßen abführen, um die Kleiderspenden selbst mitzunehmen. "Wenn sie etwas mitnehmen, dann ist das Diebstahl, denn die Sachen wurden für die Gemeinde herausgestellt", sagte sie. Man solle das Kennzeichen und die Uhrzeit aufschreiben und dies der Polizei melden, antwortete Buchstab. Für präventive Einsätze fehle es der Polizei derzeit noch an Einsatzkräften.

Kriminalstatistik 2016

Die Zahl der Straftaten fiel in der Gemeinde um 29 auf 76. Davon konnten 45 aufgeklärt werden. In den umliegenden Gemeinden liegt die Aufklärungsquote etwas höher. Erfreulich ist die sinkende Anzahl weiblicher und unter 21-jähriger Tatverdächtiger unter den insgesamt 42 Tatverdächtigen. Die Zahl der Wohnungseinbrüche verdoppelte sich auf fünf und es kam ein Wohnungseinbruch bei Tag dazu. Die Körperverletzungen stiegen um 3 auf 16. Dazu kam es zu zwei schweren Körperverletzungen. Auch die Zahl der Rauschgiftdelikte verdoppelte sich auf zwei. Erfreulich ist, dass sich die Zahl der Delikte bei der Straßenkriminalität auf neun halbierte. Damit liegt man in Eigeltingen insgesamt im Trend, der sich auch in Kreis, Land und Bund abzeichnet.