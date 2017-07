Eigeltingen Oldtimertreffen in Heudorf: Freude über alles auf vier Rädern

Oldtimertreffen in Heudorf: Freude über alles auf vier Rädern

Das Oldtimertreffen in Heudorf hatte dieses Mal weniger Teilnehmer, aber die Veranstalter waren sehr zufrieden. Bei der Bildersuchfahrt waren sieben Teams am Start.

"Erschöpft, aber mehr als zufrieden" lautet das Fazit von Steffen Schober, Vorsitzender des Motorsportclubs (MSC) Heudorf, nach dem 24. Oldtimertreffen und der Bildersuchfahrt. Die Wettervorhersage hatte Auswirkungen auf das Oldtimertreffen. Statt fast 200 Oldtimern meldeten sich nur 158 an. Miriam Hackenschmidt vom MSC erzählte zudem, dass die automobilen Schätze zum Teil erst nach dem Anmeldeschluss anrollten und dieser deshalb einfach kurzerhand erweitert wurde. An der Fahrzeugvorstellung nahmen zwar nicht alle der angemeldeten 25 Motorräder, 45 Autos, fünf Unimog und 83 Traktoren teil, doch gab es für die Teilnehmer und Besucher so Manches zu entdecken.

Zu einem Motorsportwochenende gehört natürlich mehr als nur ein Tag. So fand am Samstag die vierte Bildersuchfahrt statt (siehe Infokasten). An den Start gingen je zwei Teams von der Blätzlezunft Homberg und vom Musikverein Heudorf, ein Team vom Fanfarenzug Homberg und die zwei privaten Teams "Fridolin" mit Tanja und Amelie Reichle sowie Lea Schober und "Zwei wie Pech und Schwefel". Monika Rauch vom Siegerteam befand: "Die Bildersuchfahrt am Samstag war spitze! Rundum super organisiert." Dabei war sie beim Start noch etwas skeptisch gewesen.

Der Start war am Mittag, die Siegerehrung war am Abend. "Danach gab es noch ein gemütliches Beisammensein", freute sich Steffen Schober. Für die Zukunft könnte er sich auch vorstellen, dass mehr junge Erwachsene an der Bildersuchfahrt teilnehmen und dann sich daraus ein kleines Samstagabendfest im Zelt entwickelt.

Mit dem Oldtimertreffen ist es dem MSC gelungen wieder eine feste Größe im Veranstaltungskalender von Liebhabern von donnernden Motoren, blitzendem Chrom und automobile Technik zu werden. Sein Vorgänger war das Stockcarrennen, das es bereits seit Jahrzehnten nicht mehr gibt. "Doch mit einer Veranstaltung im Jahr finden wir keine neuen und vor allem keine jungen Mitglieder, zumal das Oldtimertreffen dann auch noch ein Arbeitstermin für unsere Mitglieder ist", weiß Steffen Schober. Darum arbeite man fleißig an der Weiterentwicklung des Vereins.

Über 50 Mitglieder hat der MSC und weit über die Hälfte kommt aus Heudorf. Trotzdem war es den Verantwortlichen bis kurz vor dem Wochenende mulmig. Denn das Fest bedarf vieler Helfer und es fehlte vor allem an Bedienungen. Diese fanden sich nach einem offiziellen Hilferuf. Der Musikverein Heudorf untermalte den Frühschoppen musikalisch und war mit zwei Teams bei der Bildersuchfahrt am Start. Zudem wurden die Abläufe, wie bei der Hauptversammlung angekündigt, neu gestaltet. Neben Zelt gab es eine Selbstbedientheke. Somit war schnell für Getränkenachschub an dem heißen Sonntag gesorgt. Das 25. Jubiläum des Oldtimertreffens im kommenden Jahr ist mit den gelungenen Änderungen somit schon bestens vorbereitet.

Die Veranstaltung

Die Bildersuchfahrt fand zum vierten Mal statt. Sieben Teams nahmen daran teil. Darunter waren sowohl Vereine als auch Privatteams. Auf rund 80 Kilometern ging es durch den Hegau. Es galt 18 Bilder zu finden, ein Wissensquiz zu lösen und eine Höri Rallye zu bewältigen. Gewonnen hat Team Blätzle 1 vom Narrenverein aus Homberg mit 33 von 40 Punkten. Gefolgt von Blätzle 2 und "Zwei wie Pech und Schwefel", Steffen Wissler und Ingo Hackenschmidt, beide mit 31 Punkten aber unterschiedlicher Kilometerzahl. (sch)