Eigeltingen Musikverein hat mit Jürgen Winter wieder einen Vorsitzenden

Jürgen Winter leitet für die nächsten beiden Jahre den Eigeltinger Musikverein. Neue Dirigentin ist ab März Martina Bennet.

Ein Jahr lang musste der Eigeltinger Musikverein ohne Vorsitzenden auskommen. Die Arbeit teilten sich mehrere Vorstandsmitglieder. Bei der Hauptversammlung nahm Jürgen Winter die Wahl zum Vorsitzenden auf zwei Jahre an. Schriftführer Florian Oexle und Beisitzerin Laura Nagel konnten für eine Verlängerung ihrer Ämter gewonnen werden. Neu zur Beisitzerin gewählt wurde Antje Honold. Ulrike Hecht und Ewald Halder waren viele Jahre Kassenprüfer und legten ihr Amt nieder. Neu gewählt wurden Melanie Lattner und Claudia Mähring.

Nicht nur der Vorstand wurde gewählt, auch eine neue Dirigentin konnte gewonnen werden. Xaver Martin hatte sich zum Jahresende mit einem fulminanten Doppelkonzert mit dem MV Gailingen verabschiedet. Danach übernahm der stellvertretende Dirigent Hubert Gommeringer die musikalische Leitung. Ab März hält Martina Bennet den Taktstock in Händen, das Schlusslied "Wir grüßen mit Musik" dirigierte sie schon. Dirigentin und Vorstand hoffen, dass sich der Probenbesuch wieder verbessert. Hubert Gommeringer musste einen Probenbesuch von mur 61 Prozent verkünden. Trotzdem wurden Peter Löffler für drei Fehlproben, Armin Martin (zwei) und Jürgen Winter mit keiner Fehlprobe vom stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Knisel geehrt. Auch im vergangenen Jahr hatte der Musikverein viele Auftritte in und außerhalb der Gemeinde. Dies spiegelte sich sowohl in den Berichten von Schriftführer Florian Oexle und Kassiererin Lucia Lehn wieder als auch in den Dankesworten von Vertretern von Feuerwehr, Narrenverein und Gemeinde.

In die gute Jugendarbeit des Musikvereins gab Jugendleitermitglied Marijana Senger einen Einblick, sie verlas die Aufstellung der Jungmusik. Jungmusikerin Maike Windmüller blickte auf die vielen Aktivitäten.