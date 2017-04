Eigeltingen Mühlingen und Eigeltingen nehmen nächste Hürde in Richtung Glasfasernetz

Für ihr interkommunales Glasfasernetz finden die Kommunen nun einen Provider. Zu dem Verbund gehören aus dem Kreis Konstanz Eigeltingen und Mühlingen.

Eigeltingen/Mühlingen – Während die Arbeiten am interkommunalen Glasfasernetz von Eigeltingen und Mühlingen gut voranschreiten, ist nun ein weiterer Schritt in Richtung schnelles Internet für die beiden Gemeinden getan. Sie haben sich der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS) angeschlossen, da es einen vergleichbaren Zusammenschluss im Landkreis Konstanz nicht gibt und in absehbarer Zeit auch nicht geben wird. Und für das interkommunale Glasfasernetz ist nun ein Provider gefunden, also ein Diensteanbieter, der über das Netz Telekommunikationsdienstleistungen bereitstellt, also den Nutzern quasi ermöglicht, aufs Internet zugreifen zu können.

Dass nun der Provider des interkommunalen Glasfasernetzes feststeht freut beide Bürgermeister. „Am 30. März hat die BLS einen Netzbetriebsvertrag mit der NetCom BW unterzeichnet, unter den auch unser Glasfasernetz fällt“, erklärt Mühlingens Bürgermeister Manfred Jüppner. Beide Gemeinden planen Bürgerinformationsveranstaltungen. Wobei in Mühlingen schon viele Fragen vor Kurzem bei der Bürgerversammlung geklärt werden konnten. In Eigeltingen steht der Termin schon fest (siehe Infokasten). Zudem könne man sich in beiden Rathäusern informieren.

„Die Gemeinde Eigeltingen ist stolz, auf Zukunftstechnologien zu setzten und diese zu fördern. Die Digitalisierung wird die Welt mehr verändern als die Globalisierung“, erklärt Eigeltingens Bürgermeister Alois Fritschi. Gewinner würden die sein, die schnell und mit einer hohen Bandbreite online seien. Dies gelte für alle Einwohner in allen Ortsteilen und auf den Einzelhöfen und insbesondere für das Gewerbe. In beiden Gemeinden sind die Gewerbetreibenden sehr am schnellen Internet interessiert. Wenn sie sich in einem hohen Maß anschließen, dürfte das Lichtwellensignal im kommenden Frühjahr Eigeltingen und Mühlingen per Datenautobahn mit der Welt verbinden.

Der Weg bis dort war nicht einfach. Viele Anträge wurden gestellt und wieder neu gestellt. Es galt, Gemeinderäte, Bürger und Gewerbe zu überzeugen, das Glasfasernetz in die eigenen Hände zu nehmen. Und dann brauchte es eine starke Gemeinschaft, denn sonst hätte man keinen Provider gefunden. „Ich war anfangs sehr skeptisch“, gab Manfred Jüppner zu. Immer wieder habe einer der Bürgermeister geschwankt bei der Frage, ob dies alles Sinn mache. Doch habe man sich gegenseitig gestützt.

Mühlingen wird rund 4,5 Millionen Euro in das Glasfasernetz investieren, Eigeltingen 6,8 Millionen Euro. Förderanträge wurden bei Land, Bund und EU gestellt. „Wir sind sehr froh, dass die BLS uns mit offenen Armen aufgenommen hat“, erklärt Jüppner, und Fritschi nickt zustimmend.

Info-Abend

Die Gemeindeverwaltung Eigeltingen und der Provider NetCom BW – ein Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Ellwangen, das zu EnBW gehört – stehen am Dienstag, 23. Mai, den Bürgern und Gewerbetreibenden für Fragen zur Verfügung. So soll es unter anderem Informationen zu Tarifen geben. (sch)