Eigeltingen Motorsportclub optimiert das Oldtimertreffen

Der Motorsportclub Heudorf befasst sich mit der 25. Auflage des Oldtimertreffens im Sommer. So sollen zum Beispiel Abläufe bei der Bedienung neu organisiert werden.

Eigeltingen-Heudorf – Der Motorsportclub Heudorf feilt an der Organisation für das nächste Oldtimertreffen. 193 angemeldete Teilnehmer und viele unangemeldete Teilnehmer gab es bei der jüngsten Auflage des Treffens, wie bei der Hauptversammlung zu erfahren war. Dazu kommen noch Besucher. Für einen Verein wie den Motorsport Heudorf ist da die Logistik und Bewirtung ein großes Thema. Es sei gelungen, den Verein zu verjüngen, aber noch nicht immer, die jungen Mitglieder zur Mitarbeit zu bewegen, hieß es. Der Vorsitzende Steffen Schober strich jedenfalls heraus: "In der Küche läuft alles rund, das haben wir optimiert!" Doch habe es in diesem Jahr Kritik an der Bedienung gegeben. Wie das System beim nächsten Oldtimertreffen am Sonntag, 9. Juli, aussieht, war nach der offenen Diskussion noch nicht ganz klar. Mehr Bedienungen könnten es sein und mehrere Bedienungen könnten in Bereichen zusammenarbeiten. Für eine angedachte Selbstbedienertheke fehle aktuell der Platz. Doch man werde sich des Themas weiter annehmen.

Doch nicht nur beim Bedienen und in der Küche werden Helfer benötigt. Es sei schade, wenn die, die sich in Arbeitsplänen eintrügen, dann einfach nicht erschienen, bedauerte Schober. "Wir werden versuchen, unsere Mitglieder hier gleichermaßen zu fördern wie zu fordern!" Ebenfalls diskutiert wurden Teilnehmergeschenk und Verzehrgutschein. Besonders die Geschenke fräßen ein Loch in die Kasse, hieß es. So wurde kurz angedacht eine Teilnahmegebühr zu erheben, was aber im Verlauf der Diskussion verworfen wurde. Ortsvorsteher Harald Roth lobte "die logistische Meisterleistung" des Oldtimertreffens, das ein wichtiger kultureller Termin in Heudorf sei.

Der Club ehrte Constantin Leber (seit 40 Jahren Mitglied), Gottfried Roth (seit 25 Jahren) und Helmut Widemann (seit 40 Jahren dabei) für langjährige Mitgliedschaft. Gewählt wurden Oliver Werner als stellvertretender Vorsitzender, Michael Krämer als Kassier, Henning Hackenschmidt als Sportleiter sowie Tobias Güttinger und Steven Noll als Beisitzer.