Eigeltingen Motorradfahrer verursacht mit Überholmanöver einen Unfall

Ein riskantes Überholmanöver hat zwei leicht Verletzte und 13 000 Euro Schaden zur Folge

Ein 49-jähriger Motorradfahrer hat trotz Gegenverkehrs ein Fahrzeug überholt und dadurch einen Unfall verursacht. Laut einer Pressemitteilung der Polizei musste am Montag gegen 16 Uhr ein entgegenkommender Nissan durch das Überholmanöver nach rechts ausweichen und eine Vollbremsung machen. Ein folgendes Auto konnte dadurch nicht mehr bremsen und prallte in das Heck des vorderen Autos. Der Motorradfahrer war auf der Landesstraße 440 in Fahrtrichtung Eigeltingen unterwegs und startete das Überholmanöver im Kurvenbereich. Zu einem Zusammenstoß mit dem Motorrad kam es nicht. Die beiden Autofahrer wurden jedoch leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 13 000 Euro.