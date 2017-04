Eigeltingen Missglückter Überholversuch: Motorradfahrer übersieht Gegenverkehr

Ein Motorradfahrer sorgt mit einem voreiligen Überholmanöver für einen Unfall auf der Bundesstraße 14. Dabei verletzte er sich und verursachte einen Schaden in vierstelliger Höhe

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eigeltingen – Ein 23-jähriger Motorradfahrer hat am Montag gegen 13.30 Uhr bei einem Überholmanöver ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift. Auf der Bundesstraße 14 aus Richtung Tuttlingen kommnend überholte er laut Polizei auf seiner Yamaha ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW eines 66-Jährigen, den er streifte. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 2800 Euro geschätzt.