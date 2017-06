Eigeltingen Mauela Trapani beeindruckt mit denkwürdiger Lesung

Gartenkultur mit atmosphärischer Literatur: Bei der Gartenerlebnis-Veranstaltung sorgen Rezitatorin Manuela Trapani und Gartenbesitzerin Barbara Gröber für einen intensiven Kulturgenuss.

Eigeltingen-Homberg – Manuela Trapani hatte sich laut eigenem Bekunden lange auf diese Lesung vorbereitet. Bei der Lesung unter dem Titel "Garten und Sehnsucht", sollte letztere für ihre Zuhörer fühlbar werden. Nicht nur die spezielle Sehnsucht, die Gartenbesitzer und solche, die es werden wollen, umtreibt. Es war eine stille Sehnsucht. Kurze Textpassagen von deutschen Klassikern wie Eichendorff, Goethe, Novalis oder Hermann Hesse verwoben sich mit Gedichten und Geschichten aus Almanachen zu einem sehnsuchtsvollen Abend.

Mancher Zuhörer ließ sich ganz fallen und dankte Trapani für ihre Auswahl. Andere taten sich in Zeiten des Zappens und der Reizüberflutung schwer mit der stillen Sehnsucht, wünschten sich eine genaue Information zu Text und Autor. Doch die Schauspielerin und Autorin hatte diese bewusst weggelassen, denn sie wollte einen Fluss herstellen, wob einen Teppich der Sehnsucht. Man konnte Düfte ganz anders wahrnehmen, suchte die wundervolle blaue Blume, hörte genauer hin und schmeckte die beschriebenen Genüsse, spürte dem Gefühl unerfüllter Liebe nach.

Stiller als sonst zog mancher danach durch den Garten von Barbara Gröber, nutzte die verwinkelten Wege und verschwiegenen Plätze für Gespräche mit Tiefgang. Genoss die besondere Energie der Rosenblüte und andere florale Verlockungen. Sehnsuchtsvoll zog es vor allem Frauen zu den Schmuckvitrinen, deren Inhalt oftmals von der Natur inspiriert war. Ringe, Ketten und Armbänder wetteiferten mit Blüten, Ranken und Blättern in Form und Farbe um die Aufmerksamkeit. "Die Sommerausstellung ist immer eine besondere", sagte die Goldschmiedin und Designerin Barbara Gröber. Autorin und Goldschmiedin bekamen beide neue Fans in diesen Sommerstunden, die den Garten zum Erlebnis machten. Es gab auch Grund zum Schmunzeln, wie die Geschichte vom Rittersporn, der nur blüht wo er will. Diese Erfahrung machte wohl mancher der Anwesenden und kannte auch die alljährliche vergebliche Suche nach ersten Blattspitzen.