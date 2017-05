Eigeltingen Mann gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Mit einem falschen Mitarbeiterausweis versuchte sich ein Unbekannter, Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen

Ein bisher unbekannter Mann hat sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und verlangte Zutritt zu einer Wohnung. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr. Ein 50 bis 60 Jahre alter Mann sagte einer Anwohnerin in der Liptinger Straße, dass er ein Mitarbeiter der Stadtwerke sei und in die Wohnung will. Der Unbekannte hatte einen Ausweis an sich befestigt, der jedoch nicht von den Stadtwerken ausgestellt war. Deshalb verweigerte die Frau ihm den Zutritt. Anschließend entfernte sich der süddeutsch sprechende Mann ohne weitere Einlassungen. Hinweise werden an die Polizei Stockach, Tel. (07771) 93 91 0, erbeten.