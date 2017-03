Eigeltingen Landfrauen weiter mit Dreier-Spitze

Der Landfrauen-Bezirksverband Stockach-Engen bestätigt sein Führungs-Trio im Amt. Dabei mussten sie nicht lange überlegen. Bei der Jahresversammlung in der Lochmühle lobt zudem ein Bauernfunktionär die Arbeit der Landfrauen.

Eigeltingen – Die Landfrauen des Bezirks Stockach-Engen haben bei ihrer Jahresversammlung in der Festscheune der Lochmühle ihre Führungsspitze im Amt bestätigt. Den Vorsitz übt damit weiter das Dreigestirn aus Karina Stengelin, Andrea Lang und Doris Eichkorn aus. Schriftführerin ist weiterhin Karin Nagel und das Kassenbuch bleibt bei Ulrike Joos. Beisitzerinnen sind Marianne Deyer, Lucia Käppeler, Helga Feucht, Petra Ellensohn, Maria Gohm, Erika Maier, Anneliese Wiedenmaier, Johanna Drexler, Elke Trierweiler und Silvia Windey. Cornelia Weckerle schied nach 13 aktiven Jahren aus dem Vorstand aus. Sie wurde nicht im Regen stehen gelassen und bekam unter anderem einen Regenschirm zum Abschied überreicht.

Franz Käppeler besuchte als Vorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) die Versammlung der Landrauen. Statt eines kurzen Grußworts lobte er die Arbeit der Frauen und bat sie: "Macht weiter so wie bisher, es hat gepasst!" Zudem gratulierte er zu "solch tollem Führungsteam" und gab zu, anfangs Bedenken gehabt zu haben, dass drei Frauen so gut zusammenarbeiten können. Als zweiter offizieller Mann schaute Bürgermeister Alois Fritschi vorbei. Er gab einen kurzen Überblick über das aktuelle Geschehen in der Gemeinde Eigeltingen mit Gemeinschaftsschule und Glasfasernetz. "Wir dürfen im ländlichen Raum nicht jammern, sondern müssen selbst anpacken." Dieses Resümee leben die Landfrauen schon seit ihrer Gründung.

Das ließ sich unter anderem an den Berichten ablesen, die nicht nur das abwechslungsreiche Programm der Landfrauen in den Bereichen Gesundheit, Kreativität, Sport und Hauswirtschaft zeigten. Die Berichte beziehungsweise ihre Verfasserinnen sprachen auch von einer starken Gemeinschaft, in der sich die Frauen aufeinander verlassen können. Lange kämpften die Landfrauen auch auf Bundesebene für das Schulfach "Alltagskompetenz". "Dieses Fach wird bei uns an der Weiherbachschule umgesetzt", erklärte Doris Eichkorn. Gerne nahm sie darum eine Spende über dreihundert Euro für das Projekt entgegen. Karina Stengelin befand: "Das Fach wird mit praktischen Aufgaben und Arbeiten in vielen Bereichen so umgesetzt, wie wir Landfrauen uns das wünschen!" Darum gehöre das unterstützt. Stengelin hoffte Nachahmer zu finden, die ebenfalls für das Vorhaben spenden.

Gut vernetzt sind die Landfrauen des Bezirks Stockach-Engen nicht nur untereinander, sondern auch auf Bundesebene in verschiedenen landwirtschaftlichen Gremien. Hildegard Schwarz lobte zudem die gute Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt Stockach. So seien die Landfrauen ein wichtiger Partner, auch wenn die Zusammenarbeit noch in den Kinderschuhen stecke. Genüsslich kostete Puppenspieler Sven "Max" von Falkowski vom Wangener Puppentheater aus, dass der Bürgermeister nur rund um den Verzehr der leckeren Kuchen anwesend war. Er band auch den Rest seines Publikums humorvoll in seine Darbietung ein.

Ausflugsprogramm

Informationen im Internet:

"Quadratisch, praktisch, gut" lautet das Motto des diesjährigen Ausflugs der Landfrauen. Er führt am 20., 24., 25. und 26. April erst auf den Brunnerhof im Albdorf Hayingen. Nach Besichtigung und gemeinsamen Mittagessen geht es weiter zu einem Besuch bei einem Schokoladen-Klassiker: Es geht zu Ritter Sport. Dort kann die Schokoausstellung besichtigt werden und Schokoladenspezialitäten eingekauft werden. Für Mitglieder fallen zwanzig Euro an, für Gäste 24 Euro. Anmeldung und weitere Informationen gibt es bei Andrea Lang unter Telefon (0 77 33) 85 71 und bei Hanne Dauwalter unter (0 77 71) 64 99 08.