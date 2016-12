Eigeltingen Laienspieler gehen ordentlich zur Sache

Das Publikum erlebt bei den Aufführungen im Homberger Dorfgemeinschaftshaus das Geschehen aus nächster Nähe. Manch einem Zuschauer bleibt da auch mal die Luft weg.

Bunt gemischt war das Publikum bei den zwei Aufführungen der Laienschauspieler aus Homberg im Dorfgemeinschaftshaus. Beinahe ein Stubentheater bot sich den Zuschauern, denn sowohl Bühne als auch Zuschauerraum sind sehr übersichtlich. Aber die Homberger Dorfbühne hat etwas Magisches, denn dort entsteht eine ganz eigene Welt. Diese hatte zwar auch in diesem Jahr eher ländlichen Charakter und konzentrierte sich auf Familie, aber gleichzeitig bot sie die ganze Brandbreite menschlicher Gefühle.

Sandra Domogalla, die als Präsidentin der Blätzlezunft die Zuschauer begrüßte, versprach nicht zuviel, als sie ein rasantes und turbulentes Schauspiel in Aussicht stellte. Von besinnlicher Weihnachtszeit war bei den Hochzeitsvorbereitungen von Mark und Linda nichts zu spüren. Zumindest, als ihre Familien in dem eigentlich geheimen Liebesnest auftauchten. Die örtlichen Charaktere taten ihr Übriges dazu, dass die Lage nach und nach eskalierte.

In Homberg sitzen die Zuschauer in den ersten Reihen quasi auf der Bühne. Man konnte von dort auf den Esstisch greifen, wo sich die Geschichte hauptsächlich entspann. Diese Nähe machte es möglich, jede Geste ganz genau zu sehen. Das war nicht immer schön. Denn Sven Römer gab in der Rolle des prolligen Bräutigamvaters alles. Vor allem seine Tischmanieren ließen sehr zu wünschen übrig. Das veranlasste Regisseurin Martina Trunk zu dem Hinweis, dass diese nicht zur Nachahmung geeignet seien. Der Laienschauspieler musste vor allem in der Nachmittagsvorstellung über seinen Schatten springen, als er die entsetzten Gesichter seiner Kinder im Publikum entdeckte. Er habe ihnen versprechen müssen, zuhause nicht mehr so zu essen.

Fast nicht wiederzuerkennen war Matthias Klopfer als Pedro. Für diese feurige Rolle hat er sich einen ganz besonderen Bart wachsen lassen. Dazu dieses Blitzen in den Augen – da schmolzen die Damen nicht nur dahin, weil es im Drehbuch stand. Übrigens haben sich die Schauspieler selbst geschminkt, nachdem sie nachmittags noch eine Einweisung von der langjährigen Maskenbildnerin Edelgard Graw bekamen. Nicht nur äußerlich tauchte auch Tanja Harder in ihre Rolle ein. Die Haushälterin Agathe Biedermaier war nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein Hinhörer, denn ihre Ohrfeigen knallten richtig.

Bei der großen und ansteckenden Spielfreude aller Laienschauspieler war jede Rolle eine Hauptrolle. "Es macht richtig Spaß, mal alles auf der Bühne zu geben", strahlte Regina Herter, die zur resoluten Hüttenwirtin Klara wurde. Seit Oktober probten die Laienschauspieler zweimal die Woche. Und seit dieser Zeit wuchs auch das Bühnenbild. Liebevolle Details machten es dem Publikum leicht, für ein paar Stunden eine andere Welt einzutauchen. Es gab viel zu entdecken: Geweihe, Herzkissen, Löwenbettflaschen und anderes mehr.

