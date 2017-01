Eigeltingen Kirchenchor trotz fehlender Männerstimmen guter Dinge

Auch wenn sich die Eigeltinger Sängerinnen mehr Klangvolumen für ihren Kirchenchor wünschten, sind sie voller Tatendrang bei der Sache.

Eine Hauptversammlung, die mit einem vielstimmigen "Froh die Stunde, froh der Tag" beginnt, ist eine besondere. Die Frauen vom Kirchenchor Eigeltingen wünschen sich zwar schon lange männliche Verstärkung und würden sich auch über neue Sängerinnen freuen, doch lassen sie sich nicht hängen, sondern freuen sich über ihren Zusammenhalt. Eine Lösung für mehr Klangvolumen wurde gesucht, ebenso der Kontakt zum Kirchenchor Nenzingen. Man beschloss sich bei den Gottesdiensten zu helfen, aber weiterhin jeweils eigenständig zu bleiben.

Die Vorsitzende Brigitte Martin dankte ausdrücklich den Sängerinnen für ihr Engagement. Dazu gehörten für sie sowohl die 42 Proben und Auftritte als auch die Veranstaltungen, bei denen die Frauen geholfen hätten. So bewirtete der Kirchenchor am Schmotzigen Dunschtig und am Dreikönigstag in der liebevoll dekorierten Pfarrscheune viele Gäste.

Der Schriftführerbericht von Meta Keller ließ zudem die Hochzeit eines Chormitglieds und den Jahresausflug Revue passieren. Letzterer führte den Cäcilienverein auf das Fellhorn. Doch genossen die Sängerinnen nicht nur die Bergwelt, sondern auch die 25. Bergmesse mit Alphornbläsern und Chor. Das Repertoire des Kirchenchors umfasst nicht nur sakrale Gesänge. Chorleiterin Ursula Abröll übt auch weltliche Lieder ein. "Man muss als Sängerin im Kirchenchor nicht andauernd in die Kirche gehen", erklärte Brigitte Martin. Es blieben noch genug Sonntage zum Ausschlafen oder für Ausflüge. "Hier wird Wohlfühlkultur gelebt", freute sich Präses und Pfarrer Jürgen Faulhammer. Der Gesang erkläre Unerklärbares, man könne in den Glauben hineintauchen und ihn tiefer erfassen. Er dankte dem Chor vor allem dafür, dass dieser das "Gloria" an Weihnachten auf sein Drängen hin gesungen habe. Auch von Bürgermeister Alois Fritschi gab es Lob für die Tätigkeit im Verein.

Marlies Martin wurde für 50 Jahre im Kirchenchor geehrt und Gisela Schmidt für 20 Jahre. Die beiden waren verhindert. So werden ihnen die Blumengrüße und Urkunden überbracht. Das kennt Brigitte Martin schon von Krankenbesuchen und Besuchen bei Jubilaren.