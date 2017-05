Eigeltingen Jugendfeuerwehr ist auch mit Fünfzig noch voller Elan

Die Jugendfeuerwehr Eigeltingen feierte ihr Jubiläum mit einem Sternmarsch. Über 30 Feuerwehren aus dem Kreis waren zu Gast.

Erstaunt blickten die Eigeltinger aller Ortsteile am Samstag immer wieder auf die Straße. Schon wieder ein Feuerwehrfahrzeug. Und keines mit Blaulicht. Also kein großes Schadensereignis. Die Schlussfolgerungen waren richtig, denn in den Fahrzeugen wurden die Jugendlichen von über dreißig Feuerwehren des ganzen Landkreises zu den drei Ausgangspunkten des Sternmarsches der Kreisjugendfeuerwehr gefahren. Ausrichter war die Jugendfeuerwehr Eigeltingen, die an diesem Tag auch ihr 50-jähriges Bestehen feiern konnte.

Die Idee, nicht alle Jugendliche auf dieselbe Strecke zu schicken, sondern sternförmig auf Eigeltingen zulaufen zu lassen, entstand bei einem Treffen bei Ehrenjugendwart Anton Tress. Dieser erzählte von alten Zeiten, erinnerte sich der aktuelle Jugendwart Frank Gommeringer beim Festakt in der Krebsbachhalle. Auf die Frage, ob es denn gefallen habe, ertönte ein begeistertes ja. Auch die Auswertung der Spiele, die auf der Strecke gelöst werden mussten, wurde so schneller bewältigt.

Zwar betonte Frank Gommeringer, es gehe bei der Jugendfeuerwehr vor allem um Kameradschaft, doch an diesem Tag ging es auch ums Gewinnen. Gemessen habe sich die Jugendlichen sowie ein Team von Jugendleitern und vier Jugendteams aus Eigeltinger Vereinen im Wettfahren mit Mülltonnen, Stapeln von Würfelzucker, gewichtgenauem Sägen von Holzscheiben, Flechten von Löschschläuchen und dem Bestimmen von Getreidesorten. Zudem galt es eine Menge Rätsel- und Schätzfragen zu beantworten und es wurden Zahlen, Daten, Fakten rund um Eigeltingen und die Feuerwehr abgefragt (Ergebnis weiter unten).

Die Kreisjugendfeuerwehr nutzte die Zeit für eine Delegiertenversammlung, die erste von Kreisjugendwart Alexander Dietrich. Gleichzeitig wurden die Austragungsorte für Sternmarsch (Böhringen) und Zeltlager (Reichenau) für das kommende Jahr bestimmt. Benjamin Umhauer aus Mühlingen wurde zum Leiter des Jugendforums gewählt, Frederico di Noto zu seinem Stellvertreter.

Zwei grundlegende Erkenntnisse gab es an diesem Tag. Bürgermeister Alois Fritschi fasste die eine so zusammen: "Die Feuerwehr ist nur so gut wie die Jugendfeuerwehr! Wenn du keinen Nachwuchs hast, nützen dir die besten Fahrzeuge nichts!" Die zweite Erkenntnis, wie wichtig Kameradschaft ist, zeigte sich in der Zusammenarbeit der Eigeltinger mit den Landkreisen Konstanz, Lörrach und Waldshut. Als Regionalvertreter, Kreisjugendleiter Waldshut und Mitglied des Landesjugendfeuerwehr-Ausschusses vereint Pattric Grzybek viele Ämter schon in seiner Person. Er hofft, dass die drei Landkreise gemeinsam zur "Perle der Jugendfeuerwehren" werden.

Es geht um die Wurst

Gewonnen hat den Sternmarsch die Jugendfeuerwehr Wangen vor den Jugendfeuerwehren aus Bohlingen und Espasingen. Erstaunlich gut schnitten auch die Vereine ab. Hier lagen die Gipfelstürmer vom Skiclub auf Platz dreizehn vorne. Vorgestellt wurde zudem die Feuerwehrwurst. Wer in einer der Edeka-Filialen eine solche Wurst kauft, unterstützt die örtlichen Jugendfeuerwehren. Die Zusammenarbeit soll auch für weitere öffentlichkeitswirksame Aktionen der Jugendfeuerwehren genutzt werden. (sch)