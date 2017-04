Eigeltingen Jugendarbeit des SV Heudorf-Raithaslach-Rorgenwies zahlt sich aus

Die Sportler des SV HRR zeigen Gemeinsinn – und werden dafür belohnt. Ihre Jugendarbeit und ihr engagement für die Hochbuchhalle zahlen sich aus. Die Vereinsversammlung bestätigt derweil Vorstandsmitglieder im Amt.

Eigeltingen-Heudorf – Oft gibt es Berichte über Helden des Alltags oder ehrenamtlich Tätige. Meist will diese eher scheue Spezies aber nicht ins Rampenlicht. Vielfältig ist das Engagement der Bürger in Heudorf und eher still die Auflistung ihrer Leistungen. Das konnte man beispielsweise bei der Hauptversammlung des Sportvereins Heudorf-Raithaslach-Rorgenwies erleben. Laut wurde vielleicht über die Tabellenplätze diskutiert, doch die Arbeit, die diese ermöglicht, findet verlässlich seit vielen Jahren eher im Hintergrund statt.

Im Fall des Sportverein sind dies vor allem zwei Säulen: zum einen die Jugendarbeit und zum anderen das große Engagement der Mitglieder dafür, die Hochbuchhalle, deren Außengelände sowie die zwei Spielplätze der Fußballer tipptopp in Ordnung zu halten. Die Jugendarbeit in Heudorf ist vorbildlich. So entsprangen beispielsweise aus dem "AOK Treff – Fußballgirls" für Mädchen erfolgreiche Damenmannschaften. Vor der Hauptversammlung der Sportvereins traf sich die Jugend zu ihrer Hauptversammlung. 29 Kinder und Jugendliche können in Heudorf für Fußball begeistert werden. "Darauf können wir in der heutigen Zeit, bei der großen Konkurrenz der Freizeitaktivitäten und bei Ganztagsschulen stolz sein", befand der Vorsitzende Manuel Ramsperger.

Deutlich hob er den Stellenwert der Jugendarbeit hervor. "Bei uns ist das Clubheim auch bei Jugendspielen geöffnet." Das sei nicht selbstverständlich und werde von den Gästen sehr geschätzt. Ramsperger dankte allen, die dies unter anderem durch ehrenamtliche Stunden hinter der Theke möglich machen. Er wünschte sich lediglich etwas mehr Engagement beim Jugendtraining. Es wäre gut, wenn das Training von zwei oder mehr Personen betreut würde, dann könnte auch mal einer krank werden und das Training kann trotzdem stattfinden. "Unserem Nachwuchs wird viel geboten", befand Ehrenvorsitzender Ottmar Heim. Dazu gehöre auch die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen, mit denen man eine Spielgemeinschaft habe.

Der Trainer Torsten Ruddies mahnte an, immer an der Jugendarbeit dran zu bleiben, denn aus ihr kämen die Fußballer für die späteren Mannschaften im aktiven Bereich. Er lud ein, sich als Jugendtrainer zu engagieren und die Jungen an die Übernahme von Verantwortung im Verein heranzuführen. Dazu gehören auch die Schiedsrichter. Manuel Ramsperger konnte verkünden, dass der Verein auch hier voranschreitet. Da Thomas Roth den Schiedsrichterlehrgang bestanden hat und der Verein nun mit ihm und Bernd Hirt zwei Schiedsrichter aus den eigenen Reihen stellt, muss der SV HRR künftig keine Strafe mehr zahlen.

Wichtige Einnahmequelle ist der alljährliche Zäpfle-Cup. Das Grümpelturnier erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Das bedeutet viel Arbeit im Vorfeld, damit alles rund läuft. Zum SV HRR gehört auch die Rückengymnastik und die äußerst erfolgreiche Einradgruppe. Letztere ist weit über die Region hinaus aktiv und bekannt.

Bei den Vorstandswahlen wurden im Amt bestätigt der zweite Vorsitzende Wolfgang Renner, Schriftführerin Sonja Ramsperger, Gerätewart Thomas Roth, die Kassenprüfer Bernd Schuster und Wilfried Lach sowie Hubert Jackels, Ewald Werner, Siegfried Fürst und Harald Roth für den Ältestenrat.

Die Hochbuchhalle

Das Engagement der Heudorfer Dorfgemeinschaft machte es möglich: 2001 wurde die neu erstellte Halle mit Clubheim eingeweiht – nach über 28 000 Stunden Eigenleistung. Der Sportverein ist seitdem für die Pflege der Halle und ihrer Außenanlage zuständig. Und Siegfried Fürst, Günther Ramsperger, Leo Roth und weitere Helfer pflegen das Sportgelände. 2016 wurden die Duschen, die Heizung sund die Kabinen saniert. Für 2018 haben die Vereinsmitglieder den Geräteschuppen im Blick. Auch die Fassade muss in naher Zukunft überarbeitet werden.