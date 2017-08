Eigeltingen Jeder Homberger hat am Dorffest seine Aufgabe

Jeder Homberger hat am Dorffest seine Aufgabe

Die Homberger laden am Wochenende zum Feiern ein. Den Anfang macht am 3. September ein Zeltgottesdienst.

Ganz Homberg ist am 3. und 4. September auf den Beinen, um den Gästen des Dorffestes ein paar schöne Stunden zu bereiten. Hinter dem Dorfgemeinschaftshaus wird bereits das Festzelt aufgebaut und alle Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ganz Homberg packt an, Fanfarenzug, Feuerwehr, Narrenverein und, soweit man in keinem Verein engagiert ist, auch Privatleute. Frei nach dem Motto: "Von Homberg für Homberg". Doch natürlich sind Gäste aus nah und fern willkommen.

Los geht es am Sonntag, 3. September, um 9.45 Uhr mit dem beliebten Zeltfestgottesdienst. Die jugendlichen Sänger und Sängerinnen proben schon fleißig. Ihr Gesang ist nur eines der vielen Elemente, die diesen stimmungsvollen Gottesdienst zu etwas Besonderem machen. Zum Mittagessen, am Nachmittag und Abend spielen befreundete Musikvereine und Fanfarenzüge. Den Frühschoppen gestaltet zum Beispiel der Musikverein Rorgenwies. Ab 14 Uhr startet das Nachmittagsprogramm. Ein Blickfang wird sicherlich die "Dance Group Homberg".

Vor allem die jüngsten Festbesucher verweilen aber lieber auf der Festwiese. Dort bauen die Homberger einen Vergnügungspark der Marke Eigenbau auf. Unter anderem locken Geschicklichkeitsspiele, bei denen es kleine Preise zu gewinnen gibt, sowie Fahrten mit Obstbähnle und Feuerwehrauto oder Kinderschminken und Bastelangebote. An der Kletterwand der Stockacher Stadtjugendpflege gibt es nach Erklimmen einen guten Überblick. Beim Schießen mit Pfeil und Bogen dürfen sich auch die Erwachsenen gerne messen.

Für viele beginnt um 17 Uhr der kulinarische Höhepunkt. Die geräucherten Forellen aus Homberg haben treue Fans. Zwei Tage arbeiten die Homberger in Schichten in der Festküche und der liebevoll dekorierten Kaffeestube, damit die Gäste ihren Aufenthalt genießen können. Am Montag, 4. September, ist das Festzelt ab 16 Uhr geöffnet. Um 17.30 Uhr beginnt der Feierabendhock. Eine Stunde später unterhalten das Jugendblasorchester Orsingen-Nenzingen und der MV Zoznegg die Gäste.