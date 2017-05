Eigeltingen Honstetter Feuerwehr setzt auf einen starken Verbund

Bei der Jahresübung der Abteilung Honstetten erläutert deren Leiter Bernhard Bach die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft durch die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen.

Die Jahresübung der Feuerwehrabteilung Honstetten wird im Vorfeld nicht geprobt. Es gibt keinen Plan, wie die Übung abläuft. "Der Ernstfall hält sich auch an keinen Plan", erklärte Abteilungskommandant Bernhard Bach. Man weiß nie, wer es bei der Alarmierung ins Feuerwehrgerätehaus schafft, denn die ehrenamtlichen Retter sind tagsüber oft an ganz anderen Orten beruflich tätig oder arbeiten Schicht oder sind anderswie verhindert.

Bernhard Bach erläuterte den gut 30 Zuschauern den Übungsablauf. Dabei schildert er auch, wie die Einsatzbereitschaft gesichert wird. "Wir haben Pläne, welche Abteilungen zusammen alarmiert werden und auch Eigeltingen wird immer alarmiert." Das liege sowohl an der Feuerwehrtechnik als auch daran, dass einige unterstützende Feuerwehrmänner aus anderen Wehren bei der Firma Aptar arbeiten. Diese liegt nicht nur direkt gegenüber dem Feuerwehrhaus, sie unterstützt die Feuerwehr auch auf vielfältige Weise und wurde als Partner der Feuerwehr ausgezeichnet. So könne immer eine schlagkräftige Truppe ausrücken.

"Wir sind zusammengewachsen, nicht nur auf der Führungsebene", war auch das Resümee von Gesamtkommandant Ralf Martin bei der Übungsbesprechung. Er stellte eine Gesamtübung aller Abteilungen in Aussicht. Dazu gehört für ihn auch das DRK. Der Ortsverein Aach-Eigeltingen gehört auch bei der Honstetter Übung seit vielen Jahren dazu. Bereitschaftsleiter Richard Auer gab einen kurzen Überblick über die Lage seines Ortsvereins. Er bemängelte, dass es am Wochenende für die Verletzten in der Region eng werde. Die Versorgung sei nicht immer gesichert. Man habe auch schon Verletzte in die Schweiz bringen müssen.

Die Honstetter Übung glich vom Objekt dem der Übung vergangener Woche in Reute. Die Einsatzkräfte arbeiteten gut zusammen. Die Zuschauer lobten die öffentliche Übungsbesprechung. So interessierte nicht nur die eigene Abteilung, sondern auch die Abläufe der Gesamtwehr und der Kräfte vom Roten Kreuz. Lob gab es auch für die drei jugendlichen Mimen.