Eigeltingen Honstetten lädt ein: Tamburga ist auch wieder dabei

Beim Festwochenende in Honstetten mischt auch die Frauenfigur im Narrenrat mit. Außerdem stellt sich eine neue Gruppe vor

Sie ist eine Einzelfigur der Honstetter Fasnacht und etwas Besonderes. Die Freifrau Tamburga von Honstetin ist die einzige Frau im Narrenrat. Während Wasso als Obergeist der Talgeister sich durch die größere Maske etwas unterscheidet, trägt Tamburga ein historischen Gewändern nachempfundenes Häs. In anderen Zünften übernehmen Männer auch die Frauenrollen, in Honstetten schlüpft nur eine Frau in das Kostüm der Tamburga.

So waren die edlen Ritter auf der Suche nach einer geeigneten Trägerin, bevor Silvia Bihler vor rund vier Jahren wieder zur Tamburga wurde. Auf die Frage, ob sie die weibliche Verstärkung des Narrenrats sein möchte, antwortete sie sofort mit einem Ja. Auch auf das Festwochenende zum 40jährigen Bestehen der Talgeister freut sie sich, wohl wissend, dass es für die Honstetter auch viel Arbeit bedeutet. "Es wird uns gut gelingen und hoffentlich haben wir gutes Wetter an dem Wochenende!"

Eine große Überraschung wartet auf die Besucher des Brauchtumabends am Freitag, 17. Februar. Dann stellt die Burgnarrenzunft eine neue Gliederung vor. Lange haben sich die Honstetter darauf vorbereitet und sich mit der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee abgesprochen. Die neue Gruppe trägt keine Maske, soviel verraten die Verantwortlichen. Damit soll sie besonders für jüngere und ältere Mitglieder attraktiv sein und die Teilnahme an Umzügen auch Brillenträgern leichter machen, für die das eingeschränkte Sichtfeld der Masken besondere Herausforderungen birgt. Sie wird die erste Gruppe der Burgnarrenzunft, an der der Gründer Claus Wenzel nicht mit gewirkt hat.

Ein Besuch des Festwochenendes lohnt sich also von Freitag, 17. Februar, bis Sonntag, 19. Februar. Von Party bis Umzügen mit 20 Zünften oder Musikgruppen ist alles geboten. Statt in einem Festzelt ist die Feier in der Festhalle im Gewerbegebiet sowie in sieben Besenwirtschaften im Dorf.

