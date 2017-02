Eigeltingen Honstetten lädt ein: Der Narrensamen wird zu Gnomen

Mit einer besonderen Figur ist beim Festwochenende vom 17. bis 19. Februar in Honstetten auch der närrische Nachwuchs mit von der Partie

Die Kinder und Jugendlichen von Honstetten sind vom närrischen Virus infiziert. Die beiden Elfjährigen Fabian Bach und Aaron Boldt sind zwei davon. Als Minderjährige dürfen sie noch keine Holzmaske tragen. Doch neben Kindermasken haben sie noch eine ganz andere Alternative für sich gefunden – den Gnom.

Dieser ist eine besondere Figur, es gibt nur vier davon. Die Gnome wurden speziell für Kinder entwickelt. Sie stellen Baumstümpfe dar. Wenn sie an Fasnacht getragen werden, werden die Jute umhüllten Drahtgestelle noch mit Efeu verziert und im unteren Teil Wurzeln angehängt. So gehören sie zu den naturverbundenen Wasserburger Talgeistern, die eng mit dem Wald und seinen Bewohnern verbunden sind. Zum Einsatz kommen die Gnome vor allem bei großen Umzügen.

Auf das Jubiläumswochenende freuen sich Fabian und Aaron schon. Fasnacht haben sie von klein auf als tolle Kombination erlebt. Gerne würden sie mitanpacken. Welche Aufgaben anstehen, wissen sie noch nicht. Doch zumindest als Täfelebuben wird man sie bei den beiden Umzügen am Samstagabend, 18. Februar, und Sonntagmittag, 19. Februar, entdecken können. Vor allem Fabian Bach ist als Sohn des Zunftmeisters mit der Fasnacht groß geworden. So lauscht er interessiert, als die Erwachsenen mit der Presse reden.

Doch der Honstetter Narrensamen kann nicht nur mit anpacken. Bereits die Kindergartenkinder glänzen mit fantasievollen und detailreichen Kostümen. Schnell führen sie Tänze auf und singen närrische Lieder. Die Jugendlichen stehen dann auch im Wortwitz bei Sketchen und Büttenreden ihren Eltern in nichts nach. So kann man sicher sein, die nächste Veranstaltung wird wieder mit Herzblut gefeiert. Zumal eine Verjüngung des Vorstands bereits gelungen ist und dieser maßgeblich die Organisation des anstehenden Festwochenendes zum 40-jährigen Bestehen der Wasserburger Talgeister am Wochenende des 17. bis 19. Februars in Händen hält. Die Unterstützung des ganzen Dorfes ist ihnen sicher.