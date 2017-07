Eigeltingen-Guggenhausen Hoher Schaden bei Unfall auf L 440: Autofahrer übersieht anderen Wagen

Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Dienstag, gegen 20 Uhr, an der Einmündung der L 440 und der K 6177 beim Auffahren auf die L 440 Richtung Eigeltingen mit einem anderen Wagen zusammengeprallt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wollte der 33-Jährige, der aus Richtung Raithaslach kam, nach links auf die L 440 abbiegen. Dabei übersah er einen bereits auf der Straße in Richtung Heudorf fahrenden anderen Wagen. Durch den Zusammenprall schleuderte das Fahrzeug des 33-Jährigen gegen einen Wegweiser, heißt es in der Meldung weiter. Den entstandenen Schaden beziffern die Beamten auf rund 16 000 Euro. Beide Fahrer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem 33-Jährige stellten die Rettungskräfte einen Verdacht auf eine Rippenfraktur fest, so die Polizei. Die andere Fahrerin habe eine Fußfraktur erlitten. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.