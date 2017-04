Eigeltingen Heuliecher haben neuen Vorsitzenden

Norbert Roth folgt Markus Frank als Vorsitzender des Narrenvereins Heuliecher nach. Der Verein sieht viele neue Projekte auf gutem Weg. Bei der Hauptversammlung gibt es aber auch Kritik an geringer Beteiligung an der Zusammenkunft.

Norbert Roth wurde in der Hauptversammlung des Heudorfer Narrenvereins Heuliecher zum neuen Vorsitzenden gewählt. Vorgänger Markus Frank hatte aus beruflichen Gründen den Staffelstab weitergegeben. Im Amt bestätigt wurde Schriftführer Benjamin Widemann sowie die Narrenräte Anette Moosbrugger und Martina Jäger. Von Leif Knittel übernahm Tobias Degen seinen Sitz im Narrenrat. Auf die langjährigen Kassenprüferinnen Corinna Knittel und Claudia Schober folgen Florian Widemann und Karsten Hupp.

Der stellvertretende Vorsitzende der Heuliecher dankte den Gewählten für die Übernahme von Verantwortung und den Ausgeschiedenen für ihre geleistete Arbeit zum Wohl des Vereins. Hierzu gehörten für die Anwesenden auch die vielen Stunden, die ehrenamtlich geleistet werden, ohne dass sie jemand sieht. Wie Renate Knittel, die mit ihren sehr gelobten Fasnachtsküchle fester Bestandteil der Fasnachtsumzüge in Heudorf ist. Hier könnten sich alle verlässlich stärken. Hierfür wurde sie vom Verein geehrt. Bescheiden verwies sie gleich darauf, dass man sich auch an anderen Stellen stärken könne.

Zum Schluss der Hauptversammlung ergriff der neue Präsident Norbert Roth das Wort. "Ich bin nicht der Schaffer, mehr der Organisator!" Der Narrenverein leiste soziales Engagement im Dorf und sei darüber hinaus auch Vertreter im Hegau. Sein Aufruf: "Aktive Mitglieder gehören in die Hauptversammlung", traf auf offene Ohren. Man darf gespannt sein, wie es im nächsten Jahr aussieht. Er freute sich, dass vieles von dem, was in der letztjährigen Hauptversammlung angemahnt wurde, schon umgesetzt sei. Dies erkannte auch Ortsvorsteher Harald Roth: "Die Versammlung hat Früchte getragen."

So wurden die Mitgliedsbeiträge eingezogen und eine neue Vereinssoftware angeschafft, die die Mitgliederverwaltung erleichtert. Zudem konnte Kassiererin Selina Jäger in ihrem ersten Bericht ein Plus verbuchen. Auch ging man an Fasnacht neue Wege. Die Achtziger- und Neunziger-Party mit dem beliebten DJ Leif is life erfüllte die Erwartungen. Sie ersetzte das bisheriger Guggenmusiktreffen. Wie aktiv die Heuliecher und vor allem ihr Vorstand waren und sind, konnte man auch dem ersten Bericht von Schriftführer Benjamin Widemann entnehmen. Der Präsident Markus Frank war zudem an den Veranstaltungen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee aktiv.

Kurz diskutiert wurde auf Anregung von Anette Moosbrugger, ob man den auch an Narrentreffen in anderen Regionen teilnehmen solle. Schnell war klar, dass man zuerst die Treffen in der eigenen Region und Landschaft besuchen will und muss. Darüber hinaus verlegte der neue Präsident die Entscheidung, zu welchen Narrentreffen man gehe, in den Narrenrat.

Der Verein

Der Heuliecher ist ein landwirtschaftliches Gerät. Nach ihm benennt sich der Narrenverein des Eigeltinger Ortsteils Heudorf. Die Heuliecher feiern in weiten Teilen eine Fasnacht, wie sie in der Region üblich ist. Sie haben auch noch ein eigenes Narrenblatt. Dazu kommt die Besonderheit des Eieressens. Während der Fasnacht sammeln die Narren rohe Eier und verzehren diese am Freitag nach Fasnacht gemeinsam. Außerhalb der fünften Jahreszeit gibt es keine eigenen Aktivitäten, aber die Dorfgemeinschaft wird unterstützt. So ist man auch Mitglied beim Förderverein Dorfgemeinschaft, der durch Hochbuchhalle und Christkindlemarkt bekannt ist.