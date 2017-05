Eigeltingen Heudorf feiert an drei Tagen den Mai mit viel Musik

Am Donnerstag beginnt das Frühlingsfest des Musikvereins Heudorf. Erstmals bleibt das Festzelt am Freitag und Montag geschlossen. An den anderen drei Tagen soll es aber hoch hergehen.

Seit fast 25 Jahren veranstaltet der Musikverein Heudorf im Zweijahreswechsel mit dem Musikverein Rorgenwies sein Musikfest im Frühling. Die Mitglieder des Musikvereins Heudorf im Hegau und ihre Helfer aus dem ganzen Dorf sind schon fleißig an den Vorbereitungen für das Musikfest. "Das Musikfest ist ein Fest für ganz Heudorf. Die Musiker sind Teil der Dorfgemeinschaft und geben mit dem Fest etwas zurück, speziell der Jugend", streicht der Vorsitzende Intern, Volker Renner, heraus.

Seit 1983 packen im zweijährlichen Rhythmus aktive Musiker, Ehrenmitglieder und Jungmusiker gemeinsam mit den anderen Heudorfern an, um fünf Tage voller Gastfreundschaft und Abwechslung zu stemmen. Da gibt es viele Arbeiten im Vorfeld, die kaum einer sieht. So waren etwa 35 Helfer vier bis fünf Stunden alleine mit dem Aufbau des Zeltes beschäftigt, erklärte Volker Renner. Und dann kam noch der Innenausbau und das Schmücken des Zelts am Samstag vor dem Fest dazu.

Auch in diesem Jahr beginnt das Musikfest an Christi Himmelfahrt, 25. Mai (Vatertag). Das Vatertagstreffen beginnt um 11 Uhr im Festzelt am Ortsrand bei der Hochbuchhalle. Zu den befreundeten Musikvereinen, die an diesem Tag spielen, gehören der Musikverein Mühlingen, der Musikverein Schwenningen/Heuberg und die Stadtkapelle Pfullendorf. So ist für Abwechslung für die vielen Besucher gesorgt, die über den ganzen Tag verteilt in Heudorf Station machen.

Am Freitag ist Ruhetag, denn der Aufwand stand in der Vergangenheit in keinem Verhältnis zum Gewinn. Dafür steigt am Samstag, 27. Mai, die große Partynacht. Ab 20 Uhr lautet das Motto "Rock trifft Tracht". Für die musikalische Umsetzung des Mottos sorgen die Band Edelrock und DJ Tobi Bonito. Für die optische Umsetzung sorgen sicherlich die vielen Gäste im Festzelt.

Der Sonntag, 28. Mai, steht wieder ganz im Zeichen der Blasmusik. Zur Eröffnung gibt die Blaskapelle Peng bei freiem Eintritt ein Frühschoppenkonzert. Nachmittags folgt das Bezirksmusikfest, bei dem die Stadtmusik Aach sowie die Musikvereine aus Raithaslach und Eigeltingen aus dem Blasmusikbezirk Aachtal zeigen, auf welch hohem und doch eingängigem Niveau in der Region Blasmusik in den Vereinen gespielt wird. Mit diesem Feuerwerk der Blasmusik endet in diesem Jahr das Musikfest in Heudorf. Denn auch beim Montag standen der Aufwand und der Gewinn in einem sehr ungleichen Verhältnis.

"Natürlich geht es auch um die Einnahmen. Wir sind ein kleiner Verein, der das ganze Jahr über viele finanzielle Ausgaben zu meistern hat. Beim Musikfest packen alle zusammen an, um das zu stemmen zu können", erläutert der ehemalige Vorsitzende Extern, Markus Leber. Er ist bei diesem Musikfest noch ganz vorne in der Planung dabei gewesen. Auch vor den Veranstaltern in Heudorf machen laut Leber die steigende Anzahl von Vorschriften sowie die sinkenden Mitgliederzahlen nicht Halt. Man werde nach dem Musikfest genau hinsehen, ob man auch beim kommenden Musikfest nur drei Tage feiere und das neue Konzept bei den Besuchern ankomme.

Botschafter des Dorfes

Der Musikverein Heudorf wurde 1925 gegründet und ist als Mitglied des Bezirks Aachtal Teil des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee. Vorsitzende für Externes ist Sabrina Kupferschmid, Vorsitzender für Internes Volker Renner. Zweite Vorsitzende ist Katja Leber. Dirigent ist Jürgen Kiene. Neben dem zweijährlichen Musikfest wirkt der Verein auch bei Veranstaltungen anderer örtlicher Vereine mit und ist bei auswärtigen Auftritten ein Werbebotschafter des Dorfes.

Informationen zum Verein: www.mv-heudorf.de