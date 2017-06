Eigeltingen Gute Ökobilanz: Eigeltingens Weiden werden wertvoll

Bauen darf eine Kommune nur, wenn sie andernorts zum ausgleich mehr Ökologie schafft. Eigeltingen hat eine effektive Methode gefunden: Weideflächen für Schafe und Ziegen.

Eigeltingen – Gemeinden der Region beginnen offenbar, Eigeltingen für seinen Kontostand zu bewundern. Nicht für für den Kontostand auf der Bank, sondern für das Ökokonto. Die Gemeinde hat mit Ausgleichsmaßnahmen – wenn irgendwo gebaut wird und damit Grün verschwindet, muss andernorts mehr Ökologie geschaffen werden – so viele sogenannte Ökopunkte angehäuft, dass sie mit dieser speziellen Währung sogar etwas wuchern kann. "Andere Gemeinden und Städte fragen schon bei uns an, ob wir Ökopunkte verkaufen", sagte Fritschi. Doch dies sei für ihn nicht denkbar. Wichtig sei: Die getätigten Baumaßnahmen belasten das Ökopunktkonto nicht mehr. Fritschi führte an, dass man gerade mehr Ökopunkte habe, als man brauche. Doch mahnte er auch: Das könne sich schnell wieder ändern.

Bereits vor zwei Jahren stellte die Planerin Beate Schirmer das Konzept des Ökokontos im Gemeinderat vor. Ökopunkte werden gebraucht, um Baumaßnahmen wie die Erschließung von Wohnbaugebieten oder Gewerbegebieten auszugleichen. Manches Vorhaben musste aufgrund mangelnder Ökopunkte sogar verschoben werden. Ohne Ausgleich darf nicht gebaut werden.

Mittlerweile aber hat Eigeltingen einen guten Kontostand in seiner Ökobilanz. Lob für das vorausschauende Handeln gab es nun von Beate Schirmer: "Sie haben im Landkreis und darüber hinaus Vorbildcharakter." Die meisten Kommunen handelten noch erst, wenn Bedarf da sei. Ein Ökokonto habe viele Vorteile. So falle nicht nur die Suche oder der teure Kauf von Ökopunkten weg. In Eigeltingen füllt sich das Ökokonto vor allem durch Beweidungsmaßnahmen. Das heißt Flächen werden extensiviert und mit Schafen und Ziegen freigehalten. Durch die sanfte Bewirtschaftung siedeln sich Pflanzen- und Tierarten an – auch solche, die kurz vor dem Aussterben stehen.

Dadurch tragen die Maßnahmen nicht nur Früchte, sondern bringen quasi auch Zinsen. Denn je besser sich die Flächen entwickeln, desto wertvoller werden sie für das Ökopunktkonto. Daher kann es sich lohnen, mit dem Verrechnen der Ökopunkte zu warten, bis sie höhere Wertigkeit haben. Da die Gemeinde Eigeltingen in der komfortablen Lage ist, nicht sofort handeln zu müssen, kann sie dies tun. Beate Schirmer lobte darüber hinaus: "Sie leisten einen ökologischen Beitrag für die Region." Denn durch die verbesserte Bodenstruktur würden Schadstoffe gefiltert und abgebaut, somit werde die Qualität des Grundwassers geschützt.

Die Gemeinderäte stimmten zu, das Beweidungskonzept zur Gewinnung von Ökopunkten so fortzusetzen. Zumal Reiner Strähle, Sachbearbeiter der Gemeinde für Forst, Umweltschutz, Grünplanung und Gewässer, auf Anfrage versichern konnte, das die Beweidung in Zukunft fortgeführt werden könnte, da der Beweider Siegfried Stubenrauch bereits einen Nachfolger habe. Für diesen sei Eigeltingen interessant, da ausreichend große Flächen mit kurzen Wegen dazwischen angeboten würden. Auf insgesamt rund 20 Hektar erwirtschafte man zudem nicht Ökopunkte, sondern ernte auch Lob von Touristen, so Strähle heraus. Doch machen manche Leute dem Schäfer das Leben schwer. "Das Zerstören der Weidezäune ist kein Kavaliersdelikt", betonte der Gemeinderat Nicolai Van der Bellen und warb unter den Gemeinderäten dafür, sich offensiv hinter die Beweidung zu stellen.

Die Ökopunkte

Um Baumaßnahmen umsetzen zu können, müssen Ausgleichsmaßnahmen her. Und die müssen in ihrer ökologischen Wertigkeit dem entsprechen, was ein bebautes Gebiet vor der Baumaßnahme an ökologischer Wertigkeit zu bieten hatte. Als Berechnungseinheit dafür dienen sogenannte Ökopunkte. Dazu werden die geplanten Eingriffe mit dem Bestand in sogenannte Ökopunkte umgerechnet. Es fließen beispielsweise Bodenwert- und Grundflächenzahl in die Bilanz ein. Durch langfristige Beweidung verschafft sich Eigeltingen Ökopunkte. Dabei können Flächen weiter extensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Zudem sind unattraktive Flächen wie Hanglagen für Beweidung prädestiniert. Als Ausgleichsmaßnahme wurde auch der Krebsbach renaturiert. (sch)