Eigeltingen Großes Festwochenende: Wasserburger Talgeister feiern drei Tage den 40. Geburtstag

Die Burgnarrenzunft Wasserburger Talgeister in Honstetten wurde vor 40 Jahren gegründet. Der ganze Ort freut sich auf das Festwochenende vom 17. bis 19. Februar. Zu zwei Umzügen werden 20 Zünfte erwartet.

Freitag, Samstag, Sonntag: Ganze drei Tage lang feiern die Wasserburger Talgeister ihr 40-jähriges Bestehen. Beim Festwochenende der Burgnarrenzunft ist allerlei geboten. Gefeiert wird im ganzen Dorf in sieben Besenwirtschaften, dem Gasthof Rössle und an zwei Versorgungsständen sowie in der Festhalle. Dank der Halle im Gewerbegebiet Brückle-Breiten müssen die Talgeister kein Festzelt stellen. Die Halle wurde in diesem Jahr fertig und wird mit dem Wochenende quasi eingeweiht. Doch trotzdem musste noch viel vorbereitet werden. "Wir haben keine Erfahrung hier, es muss getüfftelt werden, wo was in der Halle hinkommt", erklärt Ehrenzunftmeister und Ortsvorsteher Werner Hirt. Doch wo man auch hinhört und wen man auch in Honstetten fragt, alle sind sich sicher "Wir schaffen das". Die Freude mit befreundeten Zünften, Guggenmusiken und anderen Narren zu feiern ist groß.

Den Auftakt macht der Brauchtumsabend am Freitag. Besonders gespannt sind die Honstetter, wie ihre neue Gliederung ankommt, die an diesem Abend vorgestellt wird. Die Holzer aus dem benachbarten Reute stellen den Narrenbaum, denn eine Holzergruppe gibt es in Honstetten nicht.

Die Wasserburger Talgeister wurden vor 40 Jahren auf Initiative von Claus Wentzel gegründet. Bisher gibt es die Talgeister mit dem Obergeist Wasso und den historischen Narrenrat. Wasso verkörpert den Gründer einer Raubritterburg, der Wasserburg. Die Talgeister sind die Geister der seiner Burgknechte. Auf ihren Masken und Häs ist alles zu entdecken, was im Wald kreucht und fleucht. Sogar einen Wagen mit einem Wildschweinkopf führen sie mit sich. Die Ritter und die Freifrau des Narrenrats tragen die Wappen von Honstetten, Reute, Eckartsbrunn und Hohenhewen. Sie wohnten auf der Tudoburg.

Der Burgnarrenzunft Wasserburger Talgeister Honstetten gehören aktuell 67 aktive Hästräger, 91 passive Mitglieder und elf Ehrenmitglieder, darunter der Ehrenzunftmeister, an. Sie alle packen am Festwochenende tatkräftig mit an. Doch sind sie nicht alleine. Auch die anderen sieben Vereine Honstettens unterstützen die Wasserburger Talgeister gerne. Zum Beispiel in einer der sieben Besenwirtschaften.

Fröhlich begrüßen die selbstgenähten Narrenbändel die Besucher. Die Festhalle wird geschmückt und die Infrastruktur in der Halle ist auch bald komplett. "Honstetten ist die älteste Gemeinde in Baden", sagt Zunftmeister Bernhard Bach und verweist auf eine Erwähnung 700 nach Christus. Schriftlich belegt wurde schon 1611 Fasnacht gefeiert.

Das Programm

Freitag, 17. Februar: 20 Uhr, Brauchtumsabend in der Festhalle: Verschiedene Aufführungen, Guggenmusik Schtägge Näschter Honstetten und Showtänze mit den "Swamp Hoppers Sauldorf" und "Ros' Angels Singen". Anschließend große Party mit DJ Mike, mehreren Guggenmusiken und Barbetrieb.

Sonntag, 19. Februar: 9.30 Uhr Narrenmesse in der Pfarrkirche Honstetten, 10.30 Uhr Zunftmeisterempfang und Frühschoppen mit dem MV Liptingen, 13.30 Uhr Umzug mit 20 Zünften.

