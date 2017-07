Eigeltingen Große Resonanz auf Outdoormesse "Adventure Southside": etwa 7000 Besucher

Abenteurer oder solche, die es werden wollen, informieren sich bei der Messe auf dem Gelände der Lochmühle Eigeltingen über die neuesten Trends

Eigeltingen – Mehr als 7000 Besucher der Outdoor- und Survivalmesse suchten Abenteuer oder zumindest Informationen dazu auf dem Gelände der Eigeltinger Lochmühle. Jeder Besucher gestaltete die Definition von Abenteuer dabei auf persönliche Weise. Zum einen gab es die Survivalfraktion, die selbst Zelte aufbaut, Feuer macht und Essen in der Wildnis findet. Zum anderen die Menschen, die sich für voll ausgebaute Fahrzeuge interessieren, die jeden Luxus für den Urlaub bieten. Ebenfalls auf der Suche nach Kunden sind Anbieter, die Kleinigkeiten anbieten, die den Alltag einfacher machen, wie individuell anpassbare Verdunklungs- und Dämmsysteme.

Eine Nische hat auch Ben Größle gefunden. "Benpacker" heißt sinnigerweise sein Produkt. Der "Benpacker" macht den Fußgängern schweres Gepäck leichter. Denn der Wandersulky wird per Hüftgurt gezogen und man hat somit nicht nur Hände und Rücken frei, sondern eben auch minimiertes Gewicht zu ziehen. Ben Größle freute sich über das Interesse an seinem Produkt und klärte gerne über dessen Vorteile auf. Besonders freute ihn, dass auch Kontakte zu Expeditionsveranstaltern bei der Messe entstanden.

Der Bummel entlang der Ausstellungsflächen war aber nur ein Teil der Messe. Sehr gut besucht waren auch die Vorträge. Manch einer entführte in ferne Welten, nach Island, in den Osten Europas oder nach Indien. Bei anderen Vorträgen gab es praktische Tipps, zum Beispiel dazu, was es beim Kauf eines Allrad-Lkw als Basis für ein Expeditionsmobil zu beachten gilt oder, wie man sein Wohnmobil selbst ausbauen kann. Oft waren Vortrag und Workshop kombiniert. So lernte man von Joe Vogel, wie man in Gegenden ohne Zugang zu Trinkwasser verhindern kann zu verdursten oder wie man Hilfe findet, wenn das Fahrzeug versagt. Nicht nur die Pfadfinder wurden im Jurtenland fündig. Hier konnten sie Stockbrot am Lagerfeuer zubereiten, einfache Unterkünfte bauen oder einen Bogen selbst bauen.

Zudem bot das Gelände der Lochmühle auch die Möglichkeit, Offroad-Fahrzeuge selbst auszuprobieren. Das Team der Lochmühle war für die Bewirtung zuständig und zudem lief der Wochenendbetrieb der Erlebnisgastronomie. Damit war sichergestellt, dass ein Ausflug zur "Adventure Southside" etwas für die ganze Familie bot.

Viele Besucher kamen aus der Schweiz. Andrea Urbanek vom Organisationsteam schätzte die Schweizer Besucher auf rund 30 Prozent. Sie freute sich, dass das Programm, das die Organisatoren Ralf Urbanek und Tom McGuigan zusammengestellt hatten, so gut bei den 120 Ausstellern und Besuchern ankam. "Mehr als 500 Camper waren über das Wochenende in Eigeltingen", berichtete sie. Viele nutzten am Samstag den geselligen Abend im Steinbruch mit Essen und Livemusik.

Lochmühle Eigeltingen

Die Lochmühle Eigeltingen ist ein über 400 Jahre alter Bauernhof, der heute in einen attraktiven Freizeitpark für alt und jung verwandelt wurde. Familien lockt vor allem der kostenlose Streichelzoo. Die Lochmühle ist auch Einstieg für den Premiumwanderweg "Krebsbachputzer". Mit ihrer idealen Infrastruktur zählt die Lochmühle in Süddeutschland zu den größten Anbietern für ganzjährig buchbare Firmenevents.